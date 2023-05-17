

كرّمت زين نادي الشباب لتحقيقه لقب بطولة دوري زين للدرجة الأولى، وذلك بعد المباراة الحماسية التي لاقى فيها خيطان في ختام منافسات البطولة ضمن الجولة العشرين.



وشاركت «زين» في تتويج لاعبي الشباب بلقب البطولة ولاعبي خيطان بالمركز الثاني على أرض ستاد نادي مبارك العصيمي بنادي خيطان، وذلك بتواجد مدير إدارة العلاقات المؤسسية في زين الكويت حمد المصيبيح، ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة للشؤون الفنية هايف الديحاني، وعضو مجلس إدارة الاتحاد جمال العتيبي، ورئيس نادي الشباب الرياضي د.مناحي العازمي، ورئيس نادي خيطان الرياضي عبدالله العتيبي.



كما هنأت «زين» الفريقين على تأهلهما إلى دوري زين للدرجة الممتازة في الموسم المقبل 2023-2024، بعد تحقيق الشباب المركز الأول برصيد 38 نقطة وخيطان المركز الثاني برصيد 28 نقطة، متمنية لهما التوفيق في مصاف أندية الدوري الممتاز الحافل بالأداء والحماس.



وأتت مشاركة «زين» ضمن الشراكة والرعاية الرسمية لأنشطة الاتحاد الكويتي لكرة القدم خلال المواسم (2022-2026)، والتي تتضمن الدوري الكويتي الممتاز (دوري زين)، ودوري زين للدرجة الأولى، وكأس صاحب السمو الأمير، وكأس سمو ولي العهد، وكأس الاتحاد الكويتي لكرة القدم (كأس زين).



وقامت «زين» مؤخرا بالمشاركة في مهرجان نهائي كأس سمو الأمير في ستاد جابر الأحمد الدولي، والذي نظمته بالشراكة مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم ووزارة الإعلام والهيئة العامة للرياضة احتفاء بالمباراة النهائية لـ «أغلى الكؤوس» بين حامل اللقب نادي كاظمة الرياضي ونادي الكويت الرياضي.



وتضمنت الاحتفالية العديد من الأنشطة الترفيهية في المنطقة المخصصة للجماهير (Fans Zone)، كما قدمت ما وصل إلى 200 جائزة من هواتف ذكية وساعات ذكية وسماعات وجوائز قيمة أخرى قبل انطلاق صافرة البداية وبين الشوطين، هذا بالإضافة إلى الجوائز للمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي والفقرات الاستعراضية المميزة.



وبكونها الراعي الرسمي لأنشطة الاتحاد، تقدم زين جوائز نقدية وعينية للاعبين والجماهير تصل قيمتها إلى 50 ألف دينار في الموسم الواحد، وهي أعلى قيمة جوائز في تاريخ الدوري الكويتي، بحيث تقدم جوائز نقدية للاعبين والرياضيين تشجيعا لهم للسعي وراء التميز في الأداء، فهي تؤمن بأن دعم اللاعبين والأجهزة الفنية سيسهم في تألق الدوري وإضافة الحماس والمتعة.