هادي العنزي



توج الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت بطلا لدوري «السوبر ليغ» الآسيوي لغرب آسيا عن منطقة الخليج، بعدما تغلب على نظيره المنامة البحريني 95-85 في المواجهة التي جمعت الفريقين أمس الأول على صالة مدينة خليفة الرياضية في العاصمة البحرينية المنامة ليحقق «العميد» فوزه الثاني تواليا في المباراة النهائية بعد فوز أول في الكويت (78-87).



وقد استحدث الاتحاد الآسيوي بطولة «السوبر ليغ» الموسم الحالي، بحيث تقام من عدة مراحل على أن تستكمل المرحلة المقبلة في مدينة جدة بالسعودية بتجمع 8 فرق من غرب آسيا، على أن يتأهل 3 فرق إلى نهائيات دوري أبطال آسيا لكرة السلة.



وقد جاءت قمة نهائي «السوبر الآسيوي» لمنطقة الخليج متكافئة فنيا في أغلب فتراتها، إذ تفوق «الأبيض» نسبيا في الربع الأول وأنهاه 24-22، وواصل أفضليته في الربع الثاني الذي امتاز بالرميات الثلاثية من الفريقين، لينهي النصف الأول متقدما بفارق 8 نقاط (47-39)، فيما رمى المنامة بثقله في الربع الثالث، وتمكن من معادلة النتيجة ب 63 نقطة، لكن لاعبي «الأبيض» استعادوا زمام المبادرة لينهوا الشوط 68-64، كما واصل الفريق حسم المواجهة لمصلحته في الربع الأخير، ليؤكد جدارته في احتلال الصدارة ب 7 انتصارات متتالية، وسط تألق لافت من الأميركي ماركوس هانت والهاييتي كادي لالان ومحمد عدنان وتركي حمود ومصطفى الرفاعي.



من جهته، أبدى مدرب «الأبيض» الألماني بيتر شومرز سعادته الغامرة بالفوز بلقب البطولة، وقال بعد المباراة: «إنها بطولة خاصة جدا، لأننا لم نخسر أي مباراة، ولم يكن الفوز على المنامة سهلا، لكننا تحضرنا جيدا للمباراة، وتمكنا من توظيف اللاعبين بالشكل المناسب، عبر التدوير فيما بينهم».



وأشار إلى أن الفريق لم يسيطر على البطولة بشكل كامل، مبينا أن أغلب المباريات كانت متقاربة من حيث المستوى والنتيجة، وعليه من الصعوبة بمكان القول إننا فرضنا سيطرة مطلقة على البطولة، إذ كان اللاعبون جاهزين فنيا وذهنيا في أغلب المباريات، مما ساعدنا في مواصلة الانتصارات.