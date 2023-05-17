

إقبال كبير تشهده الخدمة التي أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن تقديمها مؤخرا، وهي فتح حساب جديد لغير عملاء «بيتك» بشكل آلي وفوري وآمن من خلال جهاز التفاعل المرئي XTM المنتشر في 10 مواقع، حيث يتواصل الراغب في فتح الحساب هاتفيا بالصوت والصورة عبر الجهاز مع موظف خدمة العملاء في مركز الاتصال، ومن ثم يتبع خطوات محددة بعد تقديم وتسجيل المعلومات المطلوبة، لينتهي بفتح الحساب في وقت قصير.



وقد أشاد العديد من المستفيدين، بالخدمة وبسهولة الخطوات والاجراءات المدمجة المطلوبة للانتهاء من فتح الحساب، واصفين متطلبات فتح الحساب بأنها واقعية ومتوافرة وغير معقدة، مشيرين إلى أن موظفي مركز الاتصال في «بيتك» يقدمون مساعدة قيمة للراغبين في فتح الحساب ويتابعون كل الخطوات حتى يصبح طالب الخدمة عميلا لـ «بيتك» ولديه رقم حساب ومن ثم يتم توجيهه الى طباعة البطاقة المصرفية عن طريق الأجهزة الخاصة بذلك، والتي ينفرد بها «بيتك» على مستوى السوق من خلال إمكانية إصدار البطاقة خلال 3 دقائق.



وتؤكد الخدمة الجديدة استمرار توجه «بيتك» نحو الرقمنة، وتعظيم دور التكنولوجيا الحديثة في تحقيق الشمول المالي وتوسيع دائرة العملاء والحصة السوقية، وتحسين جودة الخدمات وإتاحتها في معظم الأوقات وأغلب الأماكن، بحيث يكون «بيتك» دائما متواجدا وقريبا من عملائه الحاليين والمستقبلين.



والخدمة متاحة للأفراد بأعمار من 15 سنة فما فوق، وهي مجانية للراغبين من المواطنين والمقيمين، ولا يشترط وجود رصيد افتتاحي لفتح الحساب الجديد المتاح بثلاثة أنواع من الحسابات، هي الخدمة الإلكترونية والتوفير والرابح، ولا يتطلب الأمر غير زيارة أقرب فرع ذكي إلكتروني لـ «بيتك» KFH GO وطلب فتح حساب جديد من خلال التواصل مع موظف خدمة العملاء عبر أجهزة التفاعل المرئي XTM، وتقدم الخدمة من خلال فروع بيتك الذكية KFH GO المنتشرة في الكويت «10 فروع» وتوزيعها المكاني كالتالي: فرع معرض السيارات الشويخ KFH Auto، الأفنيوز، ضاحية عبدالله السالم، الجابرية، السلام، اشبيلية، المطار، ابو فطيرة، المنقف، صباح الأحمد.



يذكر انه باستطاعة العميل التعامل مع جهاز XTM بمنتهى السهولة، وإرفاق ما قد يتطلبه الأمر من صور مستندات معينة من خلال نفس الجهاز بشكل مباشر وبمساعدة موظف خدمة العملاء، كما يمكنه بعد فتح الحساب، طباعة بطاقة السحب الآلي للحساب الجديد عن طريق أجهزة الطباعة الفورية المتواجدة في نفس الفرع الإلكتروني، وتسلمها خلال 3 دقائق، وبذلك يكون قد فتح الحساب وتسلم بطاقته في وقت قياسي دون مراجعة الفرع.



ويقدم «بيتك» تجربة مصرفية سهلة من خلال الجهاز التفاعلي «XTM» والوحيد من نوعه بالكويت الذي يقدم العديد من الخدمات المصرفية على مدار الساعة «24/7»، ويستطيع العميل الاستفادة من العديد من الخدمات وإجراء الكثير من المعاملات عبر الجهاز الذي يعد تطورا كبيرا في الخدمة المصرفية الآلية، ومن ابرز الخدمات التي يقدمها «بيتك» عبر جهاز «XTM»، شراء سبيكة ذهب 10 غرامات وتسلمها فوريا «لا يشترط فتح حساب الذهب»، السحب النقدي لغاية 5 آلاف دينار بمكالمة مرئية مع موظف الخدمة بدون بطاقة «بالبطاقة المدنية»، الإيداع النقدي بدون بطاقة «بالبطاقة المدنية» 3 آلاف دينار باليوم «150 ورقة نقدية للعملية الواحدة» بمكالمة مرئية مع موظف الخدمة، إيداع شيك بالخدمة الذاتية أو مكالمة مرئية مع موظف الخدمة، التحويل بين الحسابات الشخصية بالخدمة الذاتية أو مكالمة مرئية مع موظف الخدمة لغاية 10 آلاف دينار باليوم، وكذلك التحويل الى مستفيدي «بيتك» أو التحويل إلى مستفيدي البنوك الأخرى.



كما يوفر الجهاز خدمات، طلب وطباعة دفتر شيكات، تحديث البيانات بالبطاقة المدنية بمكالمة مرئية مع موظف الخدمة، وفتح الودائع الاستثمارية، وإنشاء معاملة مرابحة، طلب بطاقات الائتمان والمسبقة الدفع.