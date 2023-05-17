بشرى شعبان



أعربت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي عن فخرها واعتزازها بإنجازات المرأة الكويتية سواء العاملة في القطاع الحكومي أو الخاص.



وقالت البغلي في تصريح صحافي على هامش احتفال الوزارة بالتعاون مع المجلس الأعلى للأسرة بيوم المرأة الكويتية تحت شعار «تمكين المرأة الكويتية» إن الكويت تطمح لمزيد من انجازات المرأة، وهناك دعم من القيادة السياسية والحكومة لتمكين المرأة.



وكشفت عن ان برنامج عمل الحكومة يتضمن خطوات ونقاطا لتمكين المرأة، حيث نعمل على تمكينها في عدد من المجالات والحكومة داعمة لها تحقيقا لرؤية 2035. بدوره، أكد وكيل وزارة الشؤون بالانابة عبدالعزيز المطيري ان الحكومة داعمة للمرأة بقوانين ومشاريع خاصة، مبينا ان ذلك اتضح سواء في القضاء والسلك العسكري وذللت لها الصعوبات في كل المجالات، وتمت مساواتها مع الرجل في عدد من المجالات. وذكر المطيري ان دعم المراة بجانب الرجل الذي يساندها يؤدي إلى المزيد من التمكين لها. هذا وتخلل الحفل حلقة نقاشية لعدد من النشاطات في مجال المرأة وعرض «فلاش» عن انجازات الكويت في هذا المجال.