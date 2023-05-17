عبدالعزيز الفضلي



أقامت جمعية الكشافة الكويتية ندوة موسعة بعنوان «الحركة الكشفية الكويتية الى أين؟» برعاية رئيس المنظمة الكشفية العربية ورئيس جمعية الكشافة الكويتية د.عبدالله الطريجي وأدارها نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة حسين المقصيد، وتحدث فيها القائد والرائد الكشفي د.حسن صالح الذي استعرض بعض التحديات التي واجهتها الحركة منذ انطلاقتها، مطالبا بضرورة انضمام الشباب للعمل في المجال الكشفي. وأكد صالح أهمية الانتساب للحركة الكشفية وتشجيع الشباب في هذا الجانب ليس من خلال المناهج فقط، بل الاهتمام أكثر بالمخيم الكشفي الذي تقيمه وزارة التربية سنويا، مشددا على ضرورة أن يكون مفتوحا للجمهور حتى يطلع على الأنشطة والفعاليات المختلفة.



بدوره، أكد القائد والرائد الكشفي حميد أسد أهمية إعادة وتجديد مسيرة انطلاقة كشافة الكويت برؤية عالمية وتوحيد جهود المؤسسات الكشفية في الكويت والالتفاف حول القيادة الكشفية الرائدة والشبابية، إضافة الى النهوض بالمشاريع الكشفية التي تهم الوطن والمواطن، مشددا على أهمية الاستقرار الإداري بين المؤسسات الكشفية وتطبيق المبادئ والقيم الكشفية وتضافر الجهود لمواجهة التحديات الحياتية وتحسين الحياة لمنتسبي الحركة الكشفية.



وطالب أسد بالمزيد من تحمل المسؤولية في تبني مشاريع تنمية المجتمع وإيجاد حلول للقضايا التي تهم المواطن والمقيم والاهتمام بشباب الكشافة ودورهم في خدمة وتنمية المجتمع وتحقيق المزيد من سياسة التمكين لهم لقيادة مشاريع وطنية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والحكومي.