عبدالعزيز الفضلي



أقامت جمعية المعلمين حفلا لتكريم الهيئة التعليمية والطلبة الحاصلين على جوائز خليجية وعربية ودولية للعام الدراسي 2022-2023.



وقال راعي الحفل الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف د.غانم السليماني: إننا سعداء بحضور الحفل والشراكة بين وزارة التربية و«المعلمين» والتي تمثل أحد روافد المجتمع المدني، مشيرا الى أن ذلك ينعكس إيجابيا على أبنائنا الطلبة والطالبات وتحفيزهم وتشجيعهم على الانخراط في الأنشطة التي تصقل شخصياتهم.



وأضاف السليماني: نكرم المتميزين والذين حققوا إنجازات في المجالات العلمية والثقافية والتربوية، لافتا الى أن ذلك نتيجة الجد والاجتهاد والتفوق والذي يعتبر في حد ذاته الفوز الحقيقي، معربا عن بالغ شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المعلمين الكويتية على إقامة مثل هذه المناسبات التي تصب في مصلحة العملية التعليمية سواء للطلبة أو المعلمين، متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار.



من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين حمد الهولي الحرص على إقامة هذا الحفل بشكل سنوي وذلك انطلاقا من تشجيع الجمعية للمواهب من الطلبة والموجهين الفنيين، لافتا الى أن الحفل والتكريم ضمن «رؤية 2035» والتي تنشد المكانة الدولية في مختلف المحافل والمرتكزة على رأس المال البشري المبدع.



وبين الهولي أن عدد المكرمين الحاصلين على جوائز خليجية وعربية ودولية للعام الدراسي 2022-2023 نحو 150 ما بين طلبة ومعلمين وموجهين فنيين، ومستمرون في تكريم المتميزين من المتعلمين وأهل الميدان التربوي انطلاقا من حرصنا على تشجيع المبدعين في مختلف المجالات.



وأعرب عن بالغ شكره وتقديره لراعي الحفل الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالإنابة د.غانم السليماني على حضوره ورعايته لهذه الفعالية التربوية المهمة.