أسامة أبوالسعود



أعلن مدير مركز نظم المعلومات في وزارة الأوقاف إبراهيم العنزي إطلاق خدمة جديدة للموظفين من خلال البوابة الإلكترونية.



وقال العنزي في تصريح لـ «الأنباء» إن الخدمة الجديدة ستقضي على طوابير الانتظار والحاجة للمراجعة الشخصية من الموظفين لمبنى الوزارة لتقديم طلب صرف بدل الشاشة، ومن خلال التطبيق الإلكتروني قامت إدارة نظم المعلومات بتبسيط الإجراءات اللازمة للحصول على البدل لمستحقيه بحسب طبيعة العمل والمسمى الوظيفي.



وأوضح أن من مميزات الخدمة الآلية الجديدة استبعـــاد المسميـــات الوظيفية التي لا يحق لهم صرف البدل بشكل آلي ما يحول دون وقوع أخطاء في عملية الصرف، كاشفا عن انه سيتم خلال الأسابيع المقبلة إطلاق المزيد من الخدمات الإلكترونية للعاملين في الوزارة من جهة وللمواطنين من جهة أخرى عبر «سهل».