عبدالعزيز الفضلي



برعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني، أقامت إدارة الأنشطة المدرسية حفلا لتكريم الفائزين في برنامج «مع الطلبة» الإذاعي والتلفزيوني للعام الدراسي 2022-2023، والذي أقيم على كأس صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد صباح أمس على مسرح الوزارة، بحضور الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف د.غانم السليماني والإعلامية التربوية نورية الفرحان ومجموعة من المسؤولين والطلبة الفائزين وأولياء أمورهم.



وقال الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف د.غانم السليماني: إن برنامج «مع الطلبة» يعد رسالة إعلامية وتربوية مهمة لخدمة العملية التعليمية، ووسيلة لإظهار مهارات الطلبة الإبداعية في المناقشة والحوار، مشيرا إلى أن عودته بعد توقف عامين يعد مكسبا للطلبة لزيادة التحصيل العلمي لديهم وتشجيع روح المنافسة بينهم.



بدورها، ذكرت مدير إدارة الأنشطة المدرسية مريم العنزي، ان الهدف الأساسي لهذه المسابقة ترسيخ قيم الحرص على التفوق والاجتهاد والتنافس الشريف لاكتساب مهارات الحوار والنقاش على أسس علمية يسودها الحب والمودة، مؤكدة أنه بدأ العمل على قدم وساق للإعداد والتجهيز لهذه المنافسات بالتنسيق مع المناطق التعليمية.



وفي ختام الحفل، تم تكريم الإعلامي القدير خالد الحربان والإعلامية نورية الفرحان والطلبة الفائزين بالمراكز الأولى في المنافسات والجهات المشاركة في نجاح البرنامج.



وحصلت ثانوية عبدالله العتيبي بنين في برنامج مع الطلبة التلفزيوني، على المركز الأول على مستوى مدارس الكويت البنين والبنات في البرنامج، وثانوية فارعة بنت أبي الصلت ـ بنات على المركز الثاني على مستوى مدارس البنين والبنات بالإضافة إلى المركز الأول على مستوى مدارس البنات، وثانوية شريفة العوضي بنات على المركز الثاني على مستوى مدارس البنات، ومعهد عبدالرحمن السميط الديني بنين على المركز الثاني على مستوى مدارس البنين.



أما بالنسبة لبرنامج «مع الطلبة» الإذاعي، فقد حصل معهد قرطبة الديني المتوسط بنات على المركز الأول على مستوى الكويت، وحصلت مدرسة معن بن زائدة المتوسطة بنين على المركز الثاني.