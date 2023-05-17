عبدالعزيز الفضلي



افتتح وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني مدرسة السلوك التوحدي في منطقة السالمية التابعة لمدارس التربية الخاصة والتي انتقلت من مبناها القديم في منطقة حولي إلى السالمية. وفي هذا السياق، أكد الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بالتكليف منصور الظفيري أن المدرسة مجهزة بأحدث الأجهزة لتواكب التطور في العديد من الدول المتقدمة لخدمة ذوي الإعاقة، مشيرا الى نقلها من حولي الى السالمية في مبنى أكبر ليستوعب عددا أكبر من الطلاب ممن يعانون إعاقة السلوك التوحدي، وتم توفير جميع الخدمات لفئة مهمة من أبناء المجتمع ولله الحمد والمنة.



ولفت الظفيري الى أن الوزير أشاد بما شاهده من تجهيزات على أرض الواقع، متقدما بالشكر للجهود التي وصلنا بها الى هذا المبنى المميز، ونخص بالذكر مدير إدارة مدارس التربية الخاصة علي العتيبي ومدير المدرسة هاني بومجداد والهيئتين الادارية والتعليمية.



من جانبه، أكد مدير إدارة مدارس التربية الخاصة علي العتيبي: اننا نهدف من افتتاح المبنى إلى تعديل السلوك والتخاطب والنطق، وستقدم المدرسة خدمات نفسية واجتماعية لهذه الفئة للارتقاء بالمستوى الأكاديمي للطلاب.