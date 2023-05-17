قالت مجلة ميد ان وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تدرس إعادة إصدار طلب التأهل لعقد تطوير مشروعي الكويت المستقلين التاليين لإنتاج المياه والطاقة في البلاد، وهما مشروع شمال الزور 2 و3 والخيران 1، واللذان بدأ التخطيط بشأنهما منذ عام 2018.



ومن المتوقع إعادة إصدار طلب التأهل لعقد تطوير المشروعين المستقلين خلال الأسبوعين المقبلين كعقدين منفصلين من مشاريع الطاقة والمياه المستقلة.



وستدمج محطة شمال الزور 2 و3 المستقلة للطاقة والمياه المرحلتين الثانية والثالثة المخطط لها مسبقا. وستكون لديها قدرة توليد تبلغ 2700 ميغاواط وطاقة تحلية تبلغ 120 مليون غالون إمبراطوري يوميا. وقالت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين إن محطة الخيران 1 للطاقة الكهرومائية ستتمتع بقدرة توليد طاقة تبلغ 1800 ميغاوات وقدرة تحلية تبلغ 33 مليون غالون يوميا.



وقالت المجلة إن إعادة إصدار طلب عرض الأسعار سيسمح لمزيد من الشركات بالتأهل لتقديم عطاءات للعقد، والذي من المتوقع أن يتم طرحه بحلول منتصف العام، حسبما قالت مصادر قريبة من المشروع لمجلة ميد في وقت سابق.