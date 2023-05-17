تشكل الزراعة المكثفة السبب الرئيسي للانخفاض الكبير في أعداد الطيور في أوروبا والتي يقضي منها سنويا نحو 20 مليون طائر، على ما خلص باحثون في دراسة حديثة استندوا فيها إلى كمية من البيانات غير مسبوقة من ناحية نطاقها.



وتعاون عدد كبير من العلماء الأوروبيين الذين ينشرون أعمالهم في مجلة «بروسيدينغز أوف ذي ناشونال اكاديمي اوف ساينس»، الأميركية بهدف معرفة نوع الأنشطة البشرية المسؤولة عن انخفاض أعداد الطيور الأوروبية. واستخدموا كمية من البيانات غير مسبوقة من ناحية نطاقها، إذ تشمل ملاحظات أجريت لـ 170 نوعا من الطيور في عشرين ألف موقع مراقبة بيئي في 28 دولة أوروبية مدى 37 عاما. وقال منسق الدراسة والباحث في المركز الفرنسي للبحوث العلمية فنسان دوفيكتور: رصدنا انخفاضا بمقدار الربع في وفرة الأنواع منذ العام 1980، مضيفا بعبارة أخرى، قتل 800 مليون طائر مدى 40 عاما، أي ما يعادل 20 مليونا في السنة، وهو ما يشير إلى انخفاض كبير في أعداد الطيور الأوروبية.