أحمد مغربي



كشف مصدر نفطي مسؤول لـ «الأنباء»، عن أن مؤسسة البترول الكويتية ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل مقابلات المديرين المرشحين لمنصب نواب الرؤساء التنفيذيين والأعضاء المنتدبين في المؤسسة وشركاتها التابعة، مشيرا إلى أن عدد الشواغر المتاحة في منصب نواب الرؤساء التنفيذيين ارتفع إلى 19 شاغرا حتى الآن.



وقال المصدر إن لجنة المفاضلات انتهت من حصر المرشحين، وسيتم إبلاغهم خلال الأيام القادمة بموعد المقابلة، لافتا في الوقت نفسه إلى ان المؤسسة قامت بتعديل آليات الاختيار بما يضمن إعطاء أكبر فرصة ممكنة وتوسيع الشريحة المؤهلة قدر الإمكان أمام المديرين لدخول هذه المقابلات. وذكر أن نحو 190 مديرا في القطاع النفطي سيتنافسون على تلك المناصب، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق في القطاع. وقال إن «مؤسسة البترول» وشركاتها نجحت بتعليمات من الرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ نواف السعود في حسم أغلب الترقيات على مستوى رؤساء الفرق والمديرين في الشركات النفطية، وذلك بعد فترة من الجمود الذي أصاب القطاع النفطي نتيجة وقف الترقيات والتعيينات في المناصب الإشرافية بعد استقالة الحكومة.