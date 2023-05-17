دارين العلي

نفّذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء في المنطقة الشمالية حملة واسعة في محافظتي الفروانية والعاصمة تركزت في خيطان وجليب الشيوخ والشويخ الصناعية وضاحية عبدالله السالم.

وقال نائب رئيس الفريق احمد الشمري، ان الفريق رصد حالة سرقة احترافية للمياه لأخد المقاولين في ضاحية عبدالله السالم بعد رصد دقيق للحالة تبين ان المقاول قام برفع العداد الخاص بربط المياه العذبة وتركيبه على ارتباط المياه قليلة الملوحة لإيهام فرق الضبطية بعدم استخدام الارتباط العذب وايصال هذا الارتباط بشبكة قليلة الملوحة دون ان يدرك بأن المياه قليلة الملوحة لا يوجد لها عداد على مستوى الدولة إلا انه تم اكتشاف الأمر بالحفر .

واوضح انه تم اتخاذ الاحراءات اللازمة مع هذه المخالفة التي تعتبر حسيمة، منبها الى انه لا تهاون ولا استثناءات مع المخالفين المعتدين على الشبكتين الكهربائية والمائية.

ولفت الى انه تم خلال الأيام الماضية تكثيف الحملات التفتيشية على مختلف المناطق مع اقتراب فصل الصيف بهدف ضبط المخالفات وتخفيف الضغط على الشبكة.

وأشار إلى أنه تم خلال الحملات رصد عدد من التعديات حيث بلغ عدد المخالفات 31 محضر ضبط واثبات حالة، قطع التيار عنها بالاضافة إلى قطع المياه عن الجهات المخالفة بهدر المياه في بعض المناطق.

وشدد الشمري على ضرورة التنبيه على ملاك العقارات للفت نظر العمالة لديهم بالتقيد بارشادات وزارة الكهرباء والماء وعدم العبث بالشبكة الكهربائية وهدر المياه.

واعلن الشمري عن حملة تفتيش تم تنفيذها بالتعاون مع هيئة الزراعة على الحيازات الزراعية تم قطع التيار عن اربع حيازات منها قام اصحابها بتحويلها الى صالات للأفراح بعيدا عن ترخيصها الاساسي بدعم الامن الغذائي والحيواني.

واشار الى استمرار حملات الفريق مع وزارة الداخلية وعدد من جهات الدولة كهيئة الصناعة حيث سيتم تنفيذ حملة موسعة على صناعية الجهراء خلال المرحلة المقبلة.