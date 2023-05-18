عبدالعزيز الفضلي



أكد الوكيل المساعد بالإنابة للقطاع الإداري في وزارة التربية سعود الجويسر أنه لن يتم إدراج أي أنواع من المكافآت بمشروع ميزانية الوزارة للعام القادم والتي ترد إلى القطاع بعد تاريخ 20 يونيو المقبل. جاء ذلك في كتاب وجهه الجويسر لوكيل التعليم العام أسامة السلطان، يتعلق بتقديرات مشروع ميزانية الوزارة للعام المالي 2025/2024 قال فيه «بالإشارة إلى كتاب الوكيل المساعد للشؤون المالية بشأن البدء في إعداد تقديرات مشروع ميزانية (الباب الأول ـ تعويضات العاملين للعام المالي 2024/2023م)، يرجى التكرم بتزويدنا بالمبالغ المقترحة لأنواع المكافآت بقطاعكم مع مراعاة الآتي»:



1 ـ الالتزام بالنموذج المرفق والمحدد به نوع المكافأة.



2 ـ تحديد بيان باللجان وفرق العمل المزمع تشكيلها خلال السنة المالية في بيان مستقل مع تقدير تكلفتها وتزويدنا لاحقا بنسخة من قرار التشكيل. آملين أن يصلنا ردكم في موعد أقصاه 2023/6/20م حتى يتسنى لنا دراستها وإدراجها بمشروع ميزانية الوزارة (الباب الأول ـ تعويضات العاملين). علما بأنه يتعذر علينا إدراج أي أنواع من المكافآت بمشروع ميزانية الوزارة للعام القادم والتي ترد إلينا بعد هذا التاريخ.