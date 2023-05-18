نحو 600 طالب وطالبة يخضعون لاختبارات القبول في اللغة الإنجليزية والرياضيات

تعديل مدة البعثة لمعيدي الطب والأسنان إلى 5 سنوات للتخصصات العامة و2 لـ«الدقيقة»



آلاء خليفة



عقد مجلس الجامعات الحكومية اجتماعا صباح أمس برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني، وبحضور أعضاء المجلس.



وعقب الاجتماع، أعلن الأمين العام للجامعات الحكومية د.عادل المانع أن المجلس ناقش في اجتماعه البنود المدرجة على جدول أعماله، حيث صدق المجلس على محضر الاجتماع السابق للمجلس والذي عقد في 22 يناير الماضي، ثم أحيط المجلس علما بتقرير متابعة قرارات المجلس في ذلك الاجتماع.



وأشار المانع إلى أن المجلس وافق على إنشاء ثلاث كليات لدرجة لبكالوريوس في جامعة عبدالله السالم وهي كما يلي:



أولا: كلية الهندسة والطاقة والتي تضم 3 تخصصات هي «هندسة الأجهزة الطبية الحيوية وهندسة أنظمة الطاقة، وهندسة الروبوتات والميكاترونكس».



ثانيا: كلية الحوسبة والنظم والتي تضم أربعة تخصصات هي «هندسة أنظمة الكمبيوتر، وهندسة البرمجيات، وهندسة الأمن السبيراني، وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي».



ثالثا: كلية إدارة وريادة الأعمال وتضم «إدارة الأعمال، والتسويق، وسلسلة التوريد والعمليات اللوجستية».



كما أوضح الأمين العام للجامعات الحكومية أن المجلس قد اعتمد قبول عدد ما يقارب 600 طالب وطالبة، سيتم خضوعهم لاختبارات القبول في اللغة الإنجليزية والرياضيات وفقا لمعايير مفاضلة ثابتة. كما اعتمد المجلس التقويم الجامعي لجامعة عبدالله السالم للعام الجامعي 2024/2023 في فصليه الأول والثاني والفصل الصيفي، علما بأن بداية العام الدراسي ستكون بتاريخ 2023/9/17.



وذكر د. المانع أن المجلس استعرض بند عملية انتقال جامعة الكويت لمدينة صباح السالم الجامعية والتي تسير بشكل منتظم من خلال التعاون البناء بين كل من جامعة الكويت ومجلس الإدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم. وأضاف أن المجلس اعتمد اقتراح مجلس جامعة الكويت بشأن تعديل البند (أ) من المادة (13) بشأن مدة البعثة من لائحة تنظيم الإيفاد في بعثات معيدي جامعة الكويت، حيث تم استثناء مبتعثي كليتي الطب وطب الأسنان «التخصصات الإكلينيكية فقط» لتصبح مدة ابتعاثهم خمس سنوات في التخصصات العامة، وسنتين في التخصص الدقيق مع عدم احتساب مدة برنامج التقييم الإكلينيكي والذي يكون قبل الدخول في برنامج التدريب ضمن المدة الأصلية للبعثة.