يعقوب العوضي



أسفر اجتماع مجلس إدارة اتحاد كرة اليد الذي عقد أمس الأول بحضور رئيس الاتحاد أحمد الشحومي وجميع الأعضاء عن تشكيل اللجان العاملة بالاتحاد، والتي شهدت ترأس أحمد الشحومي لجنة المدربين والمنتخبات الوطنية، وجاء قايد العدواني نائبا للرئيس وعضوية عبدالله الذياب، خالد طالب وخالد عبد القدوس.



أما لجنة المسابقات فترأسها شبيب الهاجري وقايد العدواني نائبا وعضوية كل من: مبارك الديحاني وطلال العتيبي ومشعل القبندي، فيما لم يطرأ أي تغيير على لجنة الحكام برئاسة الحكم هاني أبل ونائبه مشاري الرميح، وعضوية كل من: عبدالرحمن الملا وعبدالله الحداد وبدر المطوع، كما ترأس اللجنة الفنية والتطوير عبدالله الذياب وخالد طالب نائبا له، وعضوية د.محمد السماك، بينما ترأس لجنة استغلال الأراضي والمنشآت الرياضية أحمد الشحومي وخالد طالب نائبا له وعضوية مشعل القبندي.



وجاءت اللجنة الإعلامية والعلاقات العامة برئاسة ناصر الدعاس ونائبه محمد دهيليس، وعضوية كل من يعقوب علي ومحمد السعدي، أما اللجنة النسائية فترأستها د.الجازي المونس ونائبتها مريم الهرشاني وعضوية فجر البسام وأنفال الصفار ومريم البلوشي.



هذا، وترأس لجنة تنويع مصادر عائدات الاتحاد أحمد الشحومي، وجاء قايد العدواني نائبا له وعضوية خالد طالب، مشعل القبندي ومبارك الديحاني، وجاءت لجنة متابعة إجراءات الاتحاد الدائمة برئاسة أحمد الشحومي ونائبه قايد العدواني وعضوية كل من خالد طالب، مشعل القبندي وعبدالله بولند.



أزرق الشباب



وفي إطار متصل، كشف الاتحاد عن خطة إعداد المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد، حيث سيبدأ التدريبات في معسكر داخلي لمدة 11 يوما، وتحديدا من 24 الجاري حتى 5 يونيو المقبل، ثم يغادر إلى سلوفينيا من 6 يونيو حتى 18 من الشهر نفسه للدخول في معسكر خارجي، على أن يتوجه بعدها مباشرة للمشاركة في نهائيات كأس العالم للشباب 2023 بألمانيا واليونان.