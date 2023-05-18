

يحيى حميدان



نجحت إدارة نادي النصر في التعاقد مع الجناح الهجومي مشعل الشمري بعقد لمدة عام واحد قادما من سترة البحريني. ووقعت إدارة «العنابي» مع الشمري مساء أول من أمس بحضور رئيس النادي خالد شريدة، حيث كتب الشمري في حسابه الشخصي بـ «تويتر» عقب توقيع العقد مع النصر: «هلا بالعنابي.. تحدي جديد وبداية جديدة.. أشكر نادي النصر على ثقتهم فيني وأشكر رئيس النادي خالد شريدة وان شاء الله نكون إضافة للفريق». ودخل نادي النجمة، بطل دوري الدرجة الأولى البحريني هذا الموسم والصاعد لدوري الأضواء، على خط المفاوضات مع الشمري الأسبوع الماضي، إلا أن العرض المالي لم يرتق لطموحات اللاعب. وكان الشمري قد حصل قبل أيام على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لتمثيل منتخب البحرين بعدما خاض تجربة احترافية في سترة الموسم الحالي، علما بأنه من مواليد الكويت، وسبق له اللعب مع التضامن لمواسم عديدة.