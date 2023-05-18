أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) إطلاق إعلانه التلفزيوني الجديد، والمصمم خصيصا لبرنامجه الرقمي الشامل «مكافآت KIB»، الأقوى من نوعه في الكويت، والذي يمكن العملاء من تحصيل نقاط المكافآت عند إنجاز المعاملات والأنشطة المصرفية بعد التسجيل في منصة مكافآت KIB. ويأتي هذا الإعلان في إطار التزام البنك باستراتيجية التواصل المستمر مع عملائه وجمهوره، وبهدف تقديم فكرة أكثر وضوحا حول برنامج مكافآته الغني بالمزايا المتكاملة والحصرية.



وتعقيبا على هذه الخطوة المتقدمة، قالت مروة معرفي، المدير في إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في KIB: «انطلاقا من التزامنا المستمر بالتواصل مع عملائنا، أطلقنا الإعلان التلفزيوني الخاص ببرنامج المكافآت الأقوى في الكويت، وذلك من أجل تشجيع كافة عملائنا على الانضمام والتسجيل فيه للاستفادة من المزايا المتنوعة التي يوفرها لهم، والتي تناسب أسلوب حياتهم وتجسد شعارنا الأساسي -بنك للحياة- بطريقة عصرية متميزة».



وأضافت معرفي: «يتميز إعلان KIB التلفزيوني الجديد بالبساطة في شرح خطوات التسجيل ببرنامج المكافآت الرقمي، والتركيز على كافة المزايا والخدمات التي تختلف كليا عما تقدمه أي برامج مكافآت مصرفية أخرى، إذ يوضح الإعلان خطوات التسجيل للحصول على النقاط وجمعها، ومن ثم استبدالها بمجموعة من المنتجات والخدمات القيمة والمتنوعة، مثل تذاكر الطيران، حجوزات الفنادق، الإلكترونيات، المنتجات الراقية، إضافة إلى بطاقات الهدايا والقسائم الإلكترونية وغيرها الكثير، على مدار العام».



واختتمت معرفي تصريحها بالإشارة إلى أن إعلان KIB يؤكد أنه «الأقوى» في فهم احتياجات عملائه، ويسلط الضوء على تميزه الدائم عن المؤسسات المصرفية الأخرى من حيث توفير الأدوات والمنتجات المختلفة التي تناسب أسلوب حياة عملائه وتواكب تطلعاتهم من دون قيود أو حدود، وذلك عبر ابتكار وتوفير مزايا متجددة بشكل دائم. ويتعين على العملاء الراغبين في الاستفادة من برنامج «مكافآت KIB»، التسجيل في الخدمات المصرفية الرقمية عبر الإنترنت أو تطبيق KIB موبايل، مجانا، وذلك من خلال اختيار صفحة مكافآت KIB على التطبيق أو الموقع الإلكتروني.