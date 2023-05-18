

نظم الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الثلاثاء احتفالية بمناسبة يوم المرأة الكويتية الذي يصادف 16 مايو سنويا «ذكرى حصولها على حقوقها السياسية».



وأعربت رئيسة الاتحاد الشيخة فادية السعد في كلمة افتتاح الحفل عن سعادتها بتزامنه والحلقة التشاورية الإقليمية المقامة بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة حول العنف ضد المرأة والفتاة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتستمر ثلاثة أيام.



وقالت الشيخة فادية السعد: إن التدابير الرامية لتحقيق المساواة العادلة بين النساء والرجال يجب أن تشكل عماد كل استراتيجية ناجعة للتنمية المستدامة.



وشددت على ضرورة توسيع مشاركة المرأة وذلك عن طريق إقرار مبدأ «الكوتا» وما تحمله من تدابير خاصة ومؤقتة تبنى على التمييز الإيجابي لها.



وأفادت بأن هذا التوسيع يكون من خلال الانتخاب بأن يكون لها نسبة تمثيل في جميع الهياكل المنتخبة وأهمها مجلس الأمة بنسب تتراوح بين 30 و40% كحد أدنى وفق ما حدده مؤتمر بكين حول تمكين المرأة.



وشهد الحفل عرض فيلم وثائقي جسد دور المرأة الكويتية وكفاحها على مر العصور وتكريم عدد من الشخصيات النسائية في مقدمها الشيخة ألطاف سالم العلي والشيخة بيبي الدعيج على جهودهما في إدراج ملف «السدو» الكويتي على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو».



كما تم تكريم مديرة المشروع الوطني للقمر الاصطناعي الكويتي الأول «كويت سات 1» د.هالة الجسار و20 عضوة في فريق المشروع، إضافة إلى عضوات فريق «باص الخير» لدعم طلبة الأسر المتعففة.