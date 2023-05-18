القاهرة ـ سامى عبدالفتاح



يواصل اليوم لاعبو الأهلي تحت قيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر استعداداهم لمواجهة الترجي التونسي في لقاء الإياب غدا الجمعة في العاشرة بتوقيت القاهرة والكويت في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وكان الأهلي قد فاز ذهابا في رادس بثلاثية نظيفة ويكفيه التعادل السلبي ليتأهل إلى النهائى الرباع على التوالي بحثا عن اللقب الأفريقي الـ11.



هذا، وتلقى الأهلي إخطارا رسميا من لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي (كاف) بتغريمه 120 ألف دولار بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق أمام ضيفه الهلال السوداني في الأول من أبريل الماضي في الجولة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.



وقال مصدر بالفريق: «ندرس الأمر حاليا بالإدارة القانونية في النادي للتقدم بشكل رسمي باستئناف على العقوبات»، موضحا:«لدينا ما يثبت أننا تعاملنا بكل الطرق الصحيحة مع التنظيم وأن شكوى المنافس ليست في محلها».



وكان الهلال السوداني قد تقدم بشكوى للكاف ضد الأهلي بسبب ما وصفه بتعرض الفريق للعنصرية خلال المباراة.



إلى ذلك، يستضيف اليوم البنك الأهلي نظيره الإسماعيلي في الدوري ضمن الجولة 28 التي شهدت أمس الأول فوز المقاولون العرب على حرس الحدود 2-0، وتعادل سموحة وفيوتشر 1-1، وتعادل فاركو وطلائع الجيش 2-2.