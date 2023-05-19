أشاد مدرب مان سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا، بلاعبيه بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز عريض على حامل اللقب ريال مدريد الإسباني 4-0 على ملعب «الاتحاد» في مدينة مانشستر بإياب الدور نصف النهائي من المسابقة، بعد التعادل 1-1 في لقاء الذهاب.



وقال غوارديولا، في تصريحات أبرزتها صحيفة «ماركا» الإسبانية، «لقد تأهلنا للنهائي بأفضل سيناريو بعد أداء رائع أمام ريال مدريد».



وأضاف المدرب الإسباني «لقد تمنيت هذه القرعة لأن ما حدث لنا الموسم الماضي كان صعبا، وقيل إن لاعبي السيتي بلا قيمة ويفتقدون الشخصية رغم أننا فريق مذهل فزنا بالدوري الإنجليزي 3 مرات وتواجدنا في نصف نهائي دوري الأبطال مرتين وصعدنا للنهائي مرة».



وأشار بيب «توني كروس أحد أفضل اللاعبين الذين رأيتهم على الإطلاق، قال إنهم يستحقون خسارة مباراة الذهاب الموسم الماضي بنتيجة 1-10، لقد صرح بذلك لأننا بالفعل قدمنا مباراة رائعة لكننا استفدنا من جرح الموسم الماضي وكرة القدم منحتنا فرصة للانتقام».



من جهته، اعترف مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي بخسارته أمام فريق أفضل حيث عانى الفريق الإسباني من هزيمة مؤلمة.



وقال أنشيلوتي للصحافيين «لقد لعبوا أفضل منا واستحقوا الفوز. ضغطوا بقوة منذ البداية ونجح ذلك لأنهم جعلوا من الصعب علينا استخلاص الكرة وتقدموا بهدفين. منذ ذلك الحين كان من الصعب العودة للمباراة. حاولنا في الشوط الثاني.. لكن الأمر لم ينجح».



واعترف أنشيلوتي بأنها كانت ليلة مؤلمة، لكنه قال إنه من السابق لأوانه تحليل الأخطاء التي حدثت.



وسجل البرتغالي برناردو سيلفا (23 و37) ومدافع ريال مدريد البرازيلي إيدر ميليتاو (76 خطأ في مرمى فريقه) والبديل الارجنتيني خوليان ألفاريس (90+1) أهداف مان سيتي.



وهي المرة الثانية التي يبلغ فيها «السيتي» المباراة النهائية بعدما خسر أمام مواطنه تشلسي 0-1 عام 2021.



وخرج مان سيتي على يد ريال مدريد مرتين في نصف النهائي في موسمي 2015-2016 والموسم الماضي، لكن الثالثة كانت ثابتة هذا الموسم.