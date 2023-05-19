قام وفد من أعضاء الهيئة الإدارية في جامعة الكويت وعدد من طلبة الجامعة الفائقين من فئة ذوي الإعاقة بزيارة دولة قطر الشقيقة، حيث حلوا ضيوفا على جامعة قطر، للتباحث وتبادل الخبرات حول الخدمات المقدمة لفئة ذوي الإعاقة.



وخلال الزيارة، تم تقديم عرض تقديمي من قبل القائمين بالمركز وجولة ميدانية حول المنشآت في جامعة قطر، بمشاركة عدد من طلبة جامعة الكويت من مختلف الكليات، وتهدف الرحلة إلى تشجيع الطلبة المتميزين والمتفوقين على تنمية خبراتهم وصقل مهاراتهم التربوية والتعليمية، وتحقيق الاتصال والتفاعل الجماعي بين طلبة جامعة الكويت وطلبة الجامعات الأخرى، وإتاحة الفرصة للطلبة المتميزين والمتفوقين لتمثيل جامعة الكويت في المؤتمرات والندوات والمهرجانات واللقاءات الثقافية والعلمية على المستوى الداخلي والخارجي كذلك.



وتضمن جدول الرحلة عددا من الفعاليات والزيارات لمؤسسات معنية بذوي الإعاقة، وهي مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة، ومركز قطر الاجتماعي الثقافي للمكفوفين، والجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وزيارة أماكن سياحية متفرقة.