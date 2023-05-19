يعقوب العوضي



اجتمع مجلس إدارة اتحاد كرة اليد مساء أمس الأول في مقره بمركز الشهيد فهد الأحمد في الدعية، حيث تقدم رئيس الاتحاد أحمد الشحومي بمقترح تكريم رجالات الاتحاد السابقين، وعلى رأسهم الفريق المتقاعد رئيس الاتحاد السابق ناصر صالح بومرزوق، وذلك لمسيرته الطويلة التاريخية التي حقق خلالها الكثير من الإنجازات الدولية التي شهدت سيطرة البلاد على القارة الصفراء، وجاءت الموافقة بالإجماع.



وفي السياق ذاته، وجه مجلس الإدارة شكره الى سلفه على جهودهم المبذولة في سبيل النهوض باللعبة والوصول بها إلى الأهداف المرسومة سواء على مستوى المنتخبات الوطنية أو الأندية المحلية.



كما أعلن الاتحاد عن إسقاط كل العقوبات والبطاقات عن جميع لاعبي الفرق ورفع الإيقاف عنهم بالإضافة إلى رفع العقوبات عن الإداريين والمدربين في كل الأندية بجميع المراحل السنية، وذلك بمناسبة تولي مجلس الإدارة الجديد الدورة الحالية 2023-2027.



من جهة أخرى، شرح مدرب المنتخب الأول ومنتخب الشباب مجدي أبو المجد خارطة طريق إعداد «أزرق الشاب» المشارك في بطولة كأس العالم بألمانيا واليونان 2023، والتي تنطلق 18 يونيو المقبل، حيث تولى الجهاز الفني شرح نقاط التدريب التكتيكي والبدني وفترة الإعداد للمعسكر الداخلي والخارجي وتشكيل اللاعبين وقدم شرحا تفصيليا لمجلس الإدارة.



من جانب آخر، ناقش مجلس الإدارة مشاركة المنتخب الوطني لكرة اليد للشابات في البطولة الآسيوية المقررة في هونغ كونغ 30 يونيو المقبل، حيث تم وضع خطة الإعداد.



وفي هذا الإطار أكد رئيس الاتحاد أحمد الشحومي، أن المنتخبات الوطنية ستتلقى جميع أنواع الدعم، كما انه لن يتردد في تقديم كل ما يمكن تقديمه في سبيل الدفع بعجلة تقدم اليد الكويتية إلى الأمام والتمكن من الظهور المشرف في المحفل الدولي الكبير، الذي ينعكس بأهميته على اللعبة بصورة كبيرة جدا خاصة أن «الأزرق» في بداية المشوار الدولي بعد عدة عثرات.



وأشار الشحومي إلى أن الدعم لن يتوقف على المنتخبات الرجالية فقط، وإنما سيطول جميع منتخبات السيدات في مختلف الفئات السنية، مشيرا إلى أن اليد الكويتية لطالما كانت ولادة للنجوم وتزخر بمواهب كبيرة في جميع ملاعبها سواء على مستوى السيدات أو الرجال.