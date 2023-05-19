

ناصر العنزي



تدخل مسابقة دوري زين الممتاز اليوم منعطفا مهما قبل جولتين من إعلان البطل، حيث تقام مباراتان في انطلاقة «صراع» الجولة الثامنة ولا مجال فيهما للتعثر، ففي المواجهة الأولى يلتقي كاظمة برصيد 43 نقطة مع القادسية بـ38 نقطة على ملعب محمد الحمد، فهل يوقف «الأصفر» مضيفه لمصلحة غيره؟ وفي المواجهة الثانية سيكون ستاد صباح السالم على موعد مع مواجهة نارية تجمع الكويت المتصدر برصيد 46 نقطة مع العربي الثاني بـ43 نقطة، فلمن ستكون الغلبة في لقاء جماهيري مرتقب؟



في مباراة كاظمة والقادسية، «البرتقالي» عينه على النقاط الثلاث كي يكون قريبا من الصدارة بعدما خرج من معركة طاحنة مع العربي في الجولة الماضية انتهت بالتعادل 2-2، وتعثره اليوم سوف يربك حساباته مع المتنافسين الآخرين على الصدارة، وهما الكويت والعربي، وبالتالي لا مجال له سوى الفوز، ولا شك أن مدرب «البرتقالي» إيلي ستان سيعمل على تصحيح أوضاع فريقه الدفاعية بعدما كان متقدما على خصمه بهدفين قبل أن يدرك «الأخضر» التعادل، أما القادسية فقد ابتعد عن المنافسة على اللقب لكنه سيعمل على تحديد شكل الصدارة، ولن يرضى أن يكون في موقف المتفرج بعدما دخلت البطولة في مراحلها الحاسمة إذ ان فوزه اليوم سيكون بمنزلة الهدية الغالية للكويت والعربي، و«الأصفر» قدم مستويات متفاوتة أبعدته عن المنافسة بسبب كثرة تغيير المدربين وآخرها فوزه على السالمية بهدفين في الجولة الماضية.



وفي مواجهة القمة، سيكون الصراع شديدا بين الكويت والعربي، والفائز منهما سيقطع مسافة كبيرة نحو اللقب، فالكويت يحتفظ بفارق النقاط الثلاث بينه وبين مضيفه «الأخضر»، والتعادل لا شك لمصلحته لكن عليه ألا يخسر كي لا يدخل في حسابات أخرى بالجولتين الأخيرتين، و«الأبيض» بقيادة مدربه بوريس بونياك يعيش أفضل حالاته الفنية والمعنوية بعدما حقق لقب كأس سمو الأمير على حساب منافسه كاظمة، كما أنه قادر على تأكيد صدراته وتحقيق اللقب لما يضم من عناصر مقتدرة وستكون مواجهة اليوم الاختبار الأصعب له في الدوري، وغالبا ما يظهر لاعبو «الأبيض» في مثل هذه المواقف. أما العربي فيغيب عنه لاعباه طارق بوعبطة وسلطان العنزي للإيقاف، وهما بلا شك عنصران مؤثران، لكن بدلاء «الأخضر» قادرون على سد مكانهما، وحظوظ العربي قائمة بشكل كبير للفوز باللقب شريطة أن يحقق الفوز اليوم ولا سواه بانتظار الجولتين الأخيرتين، وتضم صفوف «الأخضر» عناصر مميزة وفي مقدمتها الجناحان الليبيان محمد صولة والسنوسي الهادي اللذان يعتمد عليهما المدرب في صناعة وتسجيل الأهداف، وقد برز صولة بشكل لافت في المباريات الأخيرة ولا شك أنه سيكون موضع رقابة من الخصم.



هذا، وتختتم منافسات الجولة الثامنة غدا السبت بلقاء يجمع السالمية برصيد 27 نقطة مع الفحيحيل بـ28 نقطة على ملعب ثامر في لقاء تحصيل حاصل بعدما ابتعدا عن المنافسة مبكرا لكنه سيكون لقاء من نوع خاص حيث التنافس بين الفريقين على المركز الخامس، رغم أنه مركز غير مناسب لفريق بحجم «السماوي»، لكنه مركز يمثل الكثير للفحيحيل الذي قدم مستويات لافتة هذا الموسم وزاحم الكبار في القسم الثالث، وكانت له مجموعة من النتائج اللافتة.