افتتح في باريس «بارادوكس ميوزيوم» الذي يضم مختلف أنواع الأوهام البصرية والخدع الذهنية الأخرى، مما يجعل فرنسا سادس دولة تحتضن فرعا لهذا المتحف.



ويتيح المتحف الجديد لزائريه اختبار مجموعة تجارب، منها مثلا «غرفة التمويه» التي تجعل الأشخاص غير مرئيين، و«غرفة التناظر» التي تمكنهم من التحليق و«نفق بارادوكس» الذي يشوش تصور الجاذبية، وتتولى بضعة أسطر شرح هذه التجارب للزوار بعد أن يختبروا هذه الحالات.



ويستخدم المتحف أيضا تردد الضوء أو التعتيم لإثارة أوهام بصرية على امتداد مسار زيارته.



ويواجه الزائر 90 تجربة متناقضة خلال جولة غامرة وتفاعلية في المتحف تبلغ مدتها ساعة و30 دقيقة.



وقال المدير العام للمتحف في باريس جوليان تيساندييه «نريد دفع الزوار لتحدي أنفسهم في مواجهة كل هذه التجارب المجنونة، وتمكينهم من تعلم أمور عن كيفية خداع أدمغتهم وعيونهم».



وبعد افتتاح أول «بارادوكس ميوزيوم» في أوسلو في مارس 2022، اقيمت أربعة متاحف أخرى في كل من ميامي وستوكهولم وبرشلونة وجزيرة قبرص. وفي عام 2023، من المفترض أن تقام نحو عشرة فروع أخرى من «بارادوكس ميوزيوم» في مدن عدة من بينها لندن وشيكاغو وبرلين.



ويعد فرع باريس الأكبر راهنا، إذ يضم 90 «معروضا» موزعة على 1700 متر مربع.