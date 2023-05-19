قال مدير زكاة الفحيحيل التابعة لقطاع البرامج والمشاريع بجمعية النجاة الخيرية إيهاب الدبوس انه بدعم أهل الكويت المحسنين وضيوفها حققنا إنجازات مميزة في شتى المجالات والقطاعات خلال شهر رمضان المبارك 1444هـ، حيث جاوز عدد المستفيدين 27600 من داخل وخارج الكويت.



وأوضح الدبوس ان المشاريع الرمضانية تنوعت بحيث شملت بناء قرية نموذجية والتي بدورها توفر الحياة الكريمة للأسر الفقيرة، وبناء مدرسة تعليمية تسهم في نشر العلوم والآداب والمعارف، حيث تضع النجاة الخيرية التعليم ضمن رأس سلم أولوياتها، كما قامت «زكاة الفحيحيل» ببناء 8 مساجد في الدول التي تحتاج بشدة إلى بناء المساجد، وحفر عدد 61 بئرا توفر للمستفيدين المياه النظيفة في الدول التي تعاني من ندرة المياه، معتبرا مشروع حفر الآبار من الصدقات الجارية.