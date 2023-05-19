أعلن سلاح الجو الأوكراني أمس انه أسقط 29 صاروخ كروز من أصل ثلاثين أطلقتها روسيا في هجوم ليلي جديد على كييف ومناطق أوكرانية أخرى أسفر عن سقوط قتيل واحد على الأقل في أوديسا، في حين اكدت موسكو «تدمير» كل أهدافها.



تأتي هذه السلسلة التاسعة من الضربات الصاروخية الروسية التي تستهدف العاصمة كييف خصوصا منذ بداية مايو في وقت تقول كييف إنها تنهي تحضيراتها لشن هجوم مضاد واسع النطاق لإخراج القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.



وخلال هذا «الهجوم الليلي» الأخير، نجحت القوات الأوكرانية في تدمير «33 هدفا جويا ـ 29 صاروخا وأربع مسيرات»، كما قال قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشتشوك.



لكن وزارة الدفاع الروسية أكدت أنها «اصابت» و«دمرت» كل أهدافها في الضربات الليلية.



ولم تحدد الوزارة الأهداف التي تعرضت للقصف، لكنها اكتفت بالقول إنها استهدفت «مستودعات كبيرة من الأسلحة والمعدات الأجنبية وكذلك احتياطيات العدو».



وقالت الإدارة المدنية والعسكرية في كييف إن الهجمات التي تشنها القوات الروسية منذ مطلع مايو «غير مسبوقة في قوتها وشدتها وتنوعها»، وأضافت أن قاذفات استراتيجية روسية أطلقت من منطقة بحر قزوين صواريخ كروز، بينما حلقت مسيرات استطلاع فوق العاصمة في وقت لاحق، وتابعت أن «كل أهداف العدو رصدت ودمرت في المجال الجوي لكييف».



في ميناء أوديسا على البحر الأسود، قتل شخص وجرح اثنان آخران خلال هجوم على موقع صناعي، بحسب متحدث باسم الجيش.



وتحدث الجيش عن هجمات بـ «صواريخ كروز» في منطقة فينيتسيا بوسط البلد، فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى حدوث انفجارات في خميلنيتسكي على بعد مائة كيلومتر تقريبا غربا.



هذا وأعلنت السلطات الروسية أن قطار بضائع ينقل حبوبا خرج عن سكته في القرم التي ضمتها روسيا في 2014 من دون أن يسفر ذلك عن سقوط ضحايا، وذلك في أوج سلسلة حوادث تخريب تنسبها موسكو بانتظام لكييف.



من جهتها، أعلنت هيئة السكك الحديد المحلية في بيان أن الحادث كان نتيجة «تصرفات أطراف ثالثة»، ملمحة بذلك إلى تخريب في صيغة استخدمت سابقا حين حصلت حوادث خروج قطارات عن مسارها مطلع مايو في منطقة روسية محاذية لأوكرانيا.



على الصعيد الديبلوماسي، اختتم المبعوث الصيني الخاص إلى أوكرانيا لي هوي امس زيارة استمرت يومين في كييف للبحث في «حل» للنزاع.