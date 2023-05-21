تسلمت شركة الخطوط الجوية الكويتية ثامن طائراتها من نوع إيرباص A320neo والتي أطلق عليها «المناقيش»، حيث وصلت إلى الكويت في مبنى الركاب رقم 4 قادمة من مصنع إيرباص في مدينة تولوز بفرنسا يوم الخميس.



وعلى هامش وصول الطائرة، قال رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن علي الدخان: يسر «الكويتية» أن تستمر في تسلم أحد أحدث الطائرات إلى أسطولها الجديد وهي ثامن طائرة من نوع ايرباص A320NEO قادمة من مدينة تولوز الفرنسية، حيث إن وصول الطائرات الجديدة تحقق الأهداف المنشودة التي يسعى إليها «الطائر الأزرق» ضمن خطته الاستراتيجية في التوسع بشبكة خطوطه حول العالم.



وأضاف: تواجد طائرة A320neo في أسطول «الكويتية» المتنامي سيعزز من مكانتها كشركة طيران رائدة في قطاع الطيران الإقليمي والعالمي، كون الشركة تتابع باستمرار متطلبات عملائها لتقديم أحدث وأفضل الخدمات، كذلك تحرص على توفير كل سبل الراحة والأمان لعملائنا الأعزاء أثناء كل رحلة، حيث إن وصول طائرة A320neo يعد استمرارا لمرحلة مهمة في تطوير الخدمات المميزة التي تقدمها الشركة لعملائنا الأعزاء على متن رحلاتها.



وأردف الدخان أنه تبقى للخطوط الكويتية طائرة أخيرة من مصنع ايرباص من نوع A320NEO سيتم تسلمها تباعا خلال الفترة المقبلة بحسب خطة التسلم المتفق عليها والعقد المبرم مع شركة ايرباص لتمتلك الشركة 9 طائرات من نوع ايرباص.