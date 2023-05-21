

استمراراً لسلسلة النجاحات التي حققها البنك الأهلي الكويتي - مصر، أحد أسرع البنوك نموا في السوق المصرفي المصري، وفي ظل التطورات الاقتصادية المتتالية سجل البنك نتائج مالية قوية على كل الأصعدة خلال الربع الأول من العام الحالي 2023.



وقد تمكن «الأهلي الكويتي - مصر» من تعزيز مكانته كأحد البنوك الرائدة محققا طفرة في نمو حجم الأعمال والأرباح، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 100% ليصل إلى 1.1 مليار جنيه مصري للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، مقارنة بـ 551 مليون جنيه مصري في الفترة نفسها من عام 2022.



وفي ظل التطور الملحوظ لحجم نمو البنك منذ أن بدأ نشاطه في مصر، فقد أظهرت المؤشرات المالية ارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 40% ليحقق841 مليون جنيه، مقارنة بـ 603 ملايين جنيه، عن الفترة ذاتها من العام الماضي، كما نما صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 63% ليبلغ 779 مليون جنيه، مقارنة بـ 478 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.



كما زاد إجمالي أصول البنك الأهلي الكويتي - مصر في نهاية الربع الأول من العام الحالي بنسبة قدرها 5.6% ليصل إلى 79.8 مليار جنيه، مقارنة بميزانية البنك للعام الماضي والتي بلغت 75.6 مليار جنيه في ديسمبر2022.



وشهد إجمالي ودائع العملاء ارتفاعا بنسبة 3.3% ليصل إلى 68.3 مليار جنيه، مقابل 66.2 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2022، وزادت محفظة القروض بنسبة 6.64% لتبلغ 38 مليار جنيه، مقارنة بـ 35.6 مليار جنيه بنهاية عام 2022.



ريادة بمؤشرات الأداء



وتعقيبا على النتائج المالية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي - مصر علي معرفي: «يتزامن تحقيقنا أرباحا قياسية خلال الربع الأول من العام مع مرور 7 سنوات على تواجدنا في السوق المصري، حيث نجح البنك طوال تلك الفترة في أن يحقق الريادة في مؤشرات الأداء بالرغم من التحديات الاقتصادية التي تطلبت نهجا حذرا لضمان النجاح المستدام وتحقيق أهداف استراتيجيتنا طويلة الأجل». وأضاف معرفي: «إستراتيجية البنك تعكس آفاقا مستقبلية تتسم بالتوسع واقتناص الفرص التي تتماشى مع التطورات الاقتصادية وتحسين كفاءة جميع الخدمات والمنتجات بالإضافة إلى تطوير القطاعات الرئيسية باعتبارها من أولويات النمو التي يتبناها البنك، وهو ما يبرزه ارتفاع إجمالي أصول البنك بشكل ملحوظ، وهذه الإنجازات هي شهادة على الجهود الدؤوبة التي يبذلها لاغتنام الفرص التنافسية داخل السوق المصري».



من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي - مصر خالد السلاوي، على أن هذه النتائج المالية الاستثنائية تؤكد مرونة خطط الأعمال التي ساعدت البنك على تطوير عملياته المصرفية، ومكنته من تحقيق مركز مالي قوي داخل السوق المصرفي المصري، مما يؤكد على الدور الفعال الذي يقوم به فريق العمل في تنفيذ إستراتيجيته الممنهجة وتحقيق النمو المتوازن من حيث الحصة السوقية والربحية على حد سواء، حيث بلغت أرباح البنك الأهلي الكويتي - مصر قبل الضريبة 1.249 مليون جنيه مصري خلال الربع الأول من 2023 مقارنة بـ 698 مليون جنيه مصري عن الفترة نفسها من عام 2022.



واستمرارا للنظرة التفاؤلية لعام 2023، عقب السلاوي، قائلا: «الركائز الرئيسية للبنك ستظل مبنية على المضي قدما في تنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والمؤسسات بالإضافة إلى زيادة قاعدة العملاء والاستثمار في تحسين مستوى الخدمة لتقديم تجربة بنكية متميزة على كل القنوات المصرفية من خلال التعرف على المتغيرات والأولويات التي تحقق أكبر قدر من القيمة لعملائنا لضمان ريادتنا المصرفية».



واختتم تصريحه، بالقول: «على الرغم من التحديات الراهنة فإن البنك يتمتع برؤية طموحة تضمن حماية مصالح المساهمين والعملاء والموظفين. كما نؤكد التزامنا بدعم الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري والتي تمهد الطريق للاستقرار والنمو الاقتصادي».



ريادة رقمية ومجتمعية



بالإضافة إلى دوره الحيوي في دعم الاقتصاد المصري وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية، يسعى البنك الأهلي الكويتي - مصر، لمواصلة تعزيز دوره في المسؤولية الاجتماعية، التي تعد جزءا لا يتجزأ من إستراتيجيته، بما يشمل المشاركة المستمرة في مختلف المبادرات والفعاليات الاجتماعية التي تنظمها الحكومة والقطاع الخاص، والمنظمات غير الربحية المعنية بالرعاية الصحية والبيئة والتعليم والرياضة ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة ودعم المرأة وغيرها، مما يساهم في تعزيز حضور البنك ومكانته.



وفي الوقت نفسه، يلتزم البنك الأهلي الكويتي - مصر بتعزيز مسؤوليته الاجتماعية، من خلال تقديم الدعم الكامل للأفراد الأكثر حاجة في المجتمع، من خلال مساهماته في المشاريع التنموية ورعاية مجموعة من المبادرات الاجتماعية التي تهدف إلى رفع مستوى المعيشة وتحسينها، وتتنوع هذه المبادرات من تقديم المساعدات المالية والعينية والمأوى للمحتاجين إلى توفير قوافل تموينية وطبية ومنح تعليمية ومساعدة الأطفال والأفراد ذوي الإعاقة والأسر المتعففة في القرى والمحافظات في مصر.



ويلعب البنك الأهلي الكويتي - مصر أيضا دورا مهما في تحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم القطاعات المختلفة، عن طريق تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير حلول وأدوات تمويلية متعددة الأغراض تلبي احتياجات المبادرين وتساعد الشركات على تحقيق أهدافها التشغيلية.

الاستثمار بقوة في الابتكار والتحول الرقمي

يواصل البنك الأهلي الكويتي - مصر الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لخدمة عملائه، كجزء أساسي من إستراتيجية التحول الرقمي وأهداف النمو، إذ قام بإجراء العديد من التحسينات على قنواته المصرفية الرقمية، انطلاقا من سعيه المستمر للبقاء في الصدارة من حيث التطورات الرقمية ووضعها بين أيدي العملاء. ويأتي ذلك بالإضافة إلى اهتمام البنك بالشمول المالي وتعزيز الثقافة المالية في المجتمع، من خلال المشاركة في مبادرات البنك المركزي المصري والجهات الرائدة في هذا المجال، ودعمها لنشر الوعي بالمنتجات والخدمات المصرفية والمالية الموجهة لخدمة جميع شرائح المجتمع.