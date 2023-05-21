باهي أحمد



قالت مصادر لـ «الأنباء»، ان شركة البترول الوطنية الكويتية طلبت التعاقد بالأمر المباشر مع شركة هانويل الكويتية على صيانة وتوريد قطع غيار معدات التحكم المرتبط بهانويل في مصافي الشركة، مشيرة إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة وافق على التعاقد بقيمة بلغت 7.9 ملايين دينار.



وفي سياق متصل، طلبت مؤسسة البترول الكويتية طرح مناقصة بشأن تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني.



من جهة ثانية، طلب معهد الكويت للأبحاث العلمية طرح مناقصة خاصة بدراسة تقييم وتكامل البيانات المكنية لطبقة المودود في حقل الصابرية بشمال الكويت.