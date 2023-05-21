السفيرة الفرنسية فليشر: «بان دو مير» تولي اهتماماً خاصاً بجودة الأقمشة والتصميماتالمطيري: فخور بجلب علامة مهمة ومحبوبة لدى أغلب الكويتيين المهتمين بملابس البحر

حنان عبد المعبود



افتتح رجل الأعمال الكويتي د.محمد المطيري متجر «بان دو مير» وهو براند فرنسي متخصص في ملابس السباحة، والذي يلقي شهرة عالمية وبدأت فروعه بالانتشار، وكانت أول فروعهم في الخليج في دبي مول.



وشهد الافتتاح حضور حاشد تقدمه السفيرة الفرنسية بالكويت كلير لو فليشر، ومدير المعهد الفرنسي بالكويت بنوا كاتالا، إلى جانب عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال بالإضافة إلى مشاهير الإعلام، الذين استمتعوا بأجواء حفل الافتتاح وما تخلله من عزف موسيقي.



وأشاد الحضور بالبراند الفرنسي الشهير واستقطابه للكويت في مجمع الأفنيوز من خلال شركة «كردانو» للملابس الجاهزة، إحدى شركات رجل الأعمال د.محمد المطيري، حيث تعد الشركة وكيلا حصريا للبراند في الكويت والسعودية.



وعلى هامش الافتتاح، أعربت السفيرة الفرنسية كلير لو فليشر عن سعادتها بوجود العلامة التجارية الفرنسية «بان دو مير» وهي براند فرنسي متخصص في ملابس السباحة ولقي شهرة عالمية.



وقالت فليشر في كلمة لها على هامش الافتتاح: أنا سعيدة جدا لوجودي هنا هذا المساء لافتتاح متجر



bain de mer الذي افتتح للتو في اليوم الأول، مضيفة: أنا أقدر حقا هذه العلامة التجارية الفرنسية المعروفة جدا التي تولي اهتماما خاصا لجودة الأقمشة وجودة التصميمات لمنتجاتها الفريدة. كما أشادت بالتصميم المميز للمتجر، قائلة: أقدر أيضا تصميم المتجر الذي يتوافق تماما مع تصميم المتجر الأول الموجود في فرنسا، في سان تروبيه، وأنا سعيدة للغاية لأن الكويتيين يمكنهم الآن العثور على كل المنتجات من هذه العلامة التجارية في الكويت.



واختتمت فليشر معربة عن امتنانها لما قام به د.المطيري من استقدام هذه العلامة التجارية، ووصفت هذه المبادرة بالمرحب بها للغاية. بدوره، قال الوكيل الرسمي للعلامة التجارية «بان دومير» في الكويت والسعودية د.محمد المطيري في كلمة موجزة: «أنا فخور بجلب هذه العلامة المهمة في مجال ملابس البحر والمحبوبة لدى أغلب الكويتيين المهتمين بملابس البحر والتي كانت محط اهتمامهم والتسوق منها بزيارتهم إلى «سان تروبيه»، وأنا سعيد لجلبها لما لها من شهره هنا بالكويت».



كما أعرب عن سعادته بتشريف السفيرة الفرنسية وحضورها الافتتاح، مبينا انه دائما بشركته يحاول ويبذل الجهد لجلب العلامات التجارية المميزة، وخصوصا الفرنسية منها لتميزها بالجودة.