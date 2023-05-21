مبارك الخالدي



أعلن مجلس إدارة نادي الجهراء، عن توقيع اتفاقية تعاون لتطوير قطاع كرة القدم والأكاديمية مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.



وخلال مؤتمر صحافي عقد مساء أمس الأول، قام رئيس مجلس إدارة النادي خالد الجارالله، بحضور عضو مجلس الإدارة ورئيس جهاز الكرة طواري مدلول، بتوقيع الاتفاقية مع الجانب الفرنسي الذي مثله المدير التقني علي موسار وخبير التحضير البدني للمنتخبات الفرنسية بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم يونس حطاب.



وبهذه المناسبة، قال الجار الله: «تأكيدا لالتزامنا أمام عشاق النادي ومحبيه وأعضاء الجمعية العمومية بالعمل على تطوير كل القطاعات بالنادي وجلب أفضل المدارس الكروية في العالم، فقد توصلنا إلى اتفاق مع الاتحاد الفرنسي للكرة بعد زيارتنا لمقره الشهر الماضي حيث تعتبر المدرسة الفرنسية من أفضل المدارس العالمية في الوقت الحالي». وبين الجارالله أن الخبراء الفرنسيين سيبدؤون بالعمل في الموسم المقبل وهو إضافة خاصة لنادي الجهراء والكرة الكويتية بشكل عام، لافتا إلى أن الأكاديمية ستستقطب الأعمار من 6 إلى 12 عاما للخضوع إلى تدريبات خاصة وفق البرامج المعمول بها في الاتحاد الفرنسي وعالميا.



من جانبه، قال الخبير التقني علي موسار، إنه سعيد بتواجده في الكويت لوضع خبراته وزميله وتوظيفها لتطوير قطاع الكرة بنادي الجهراء، لافتا إلى أن مهمته تتضمن أيضا تدريب وتأهيل المدربين.