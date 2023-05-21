القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



ضرب الأهلي موعدا مع حامل اللقب الأفريقي الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي. وكان الأهلي قد حجز مقعده في النهائي للمرة الرابعة على التوالي بعد عبوره عقبة الترجي التونسي بهدف نظيف، حيث احتاج في مواجهته على ستاد القاهرة إلى 22 دقيقة فقط ليقتل فكرة الريمونتادا من الفريق التونسي في اياب نصف النهائي، ردا على ثلاثية الأهلي في رادس، وذلك عندما خطف المهاجم حسين الشحات هدفا غاليا حسم به المواجهة، وليضمن تأهل الأهلي الى النهائي للمرة الـ16 في تاريخه بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين.



أما الوداد المغربي فتأهل إلى النهائي عقب تعادله أمام مضيفه صنداونز الجنوب أفريقي 2-2 أمس على ملعب لوفتوس فيرسفيلد الرياضي بإياب نصف نهائي المسابقة القارية بعد التعادل سلبا على ملعب محمد الخامس مستفيدا من قاعدة الهدف خارج أرضه.



ويحمل فوز الأهلي على الترجي مفارقة تمثل بشرة خير للمارد الأحمر نحو حصد اللقب القاري للمرة الـ11 في تاريخه، فالأهلي فاز بدوري الأبطال 10 مرات مسبقا، منها 3 ألقاب شهدت فوزه خلال مباراتي الدور نصف النهائي ذهابا وإيابا. وسوف يستضيف الأهلي مباراة ذهاب النهائي على ستاد القاهرة في 4 يونيو المقبل، على أن تكون مباراة الإياب بالمغرب في 11 من نفس الشهر.