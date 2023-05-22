التقى رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد، الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث مامي ميزيتوري، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة الخاص باستعراض منتصف المدة لإطار سنداي العالمي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030 المنعقد في ولاية نيويورك.



نقل المكراد تحيات القيادة السياسية في الكويت وشكرها على التعاون المستمر بين قوة الاطفاء العام ومكتب الامم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث منذ تكليف قوة الاطفاء العام بمتابعة ملف تنفيذ اطار سنداي العالمي للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030 في الكويت. ولفت الى موافقة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد ووزارة الخارجية على استضافة الكويت المؤتمر العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث خلال العام القادم.



من جانبها، أعربت ميزيتوري عن سعادتها وأثنت على الدور الكبير التي تقوم به الكويت وخصوصا في مجال العمل الانساني والحد من مخاطر الكوارث. كما أعربت عن اعتزازها وتقديرها لموافقة القيادة السياسية في الكويت على استضافة المؤتمر العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث في سنة 2024.