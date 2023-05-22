58 % من أرباح الربع الأول حققتها البنوك المدرجة بـ458.7 مليون دينار

قطاع «الاتصالات» استحوذ على 14.5% من الأرباح بـ 115.3 مليون دينار

مكاسب «الخدمات المالية» انخفضت بنحو 82 مليون دينار إلى 65.5 مليوناً

قطاع «الصناعة» تراجع 18.5% بما قيمته 11.08 مليون دينار إلى 48.8 مليوناً



علي إبراهيم



ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة الكويت خلال أول 3 أشهر من 2023 بنسبة 15.3% بما قيمته 105.3 ملايين دينار لتبلغ أكثر من 795 مليون دينار، مقارنة مع 689.8 مليون دينار أرباح حققتها الشركات ذاتها خلال الربع الأول من 2022، وذلك بعدما ارتفعت أرباح 9 قطاعات من أصل 13 قطاعا بقيمة إجمالية بلغت 199.4 مليون دينار، فيما سجلت القطاعات الـ 4 المتبقية تراجعات في أرباحها بما قيمته 94 مليون دينار.



يأتي ذلك وفقا لأرقام صادرة عن شركة «كامكو إنفست» وحصلت عليها «الأنباء»، والتي أظهرت الدعم الكبير الذي تشكله أرباح القطاع المصرفي لعمليات بورصة الكويت، إذ يستحوذ وحده خلال الربع الأول من 2023 على نحو 58% من الأرباح التي حققتها السوق كاملة بما قيمته 458.7 مليون دينار بزيادة نسبتها 37.5% بما قيمته 125 مليون دينار مقارنة مع 333.6 مليون دينار حققتها المصارف خلال الربع الأول من 2022.



وحل قطاع الاتصالات كثاني أكبر القطاعات تحقيقا للأرباح في بورصة الكويت، إذ استحوذ على 14.5% من صافي الأرباح خلال الربع الأول من 2023 بما قيمته 115.33 مليون دينار بزيادة نسبتها 82% بما قيمته 52.11 مليون دينار قياسا إلى نحو 63.22 مليون دينار أرباحا حققها القطاع في الربع الأول من 2022.



وجاء في المرتبة الثالثة كثالث أكبر القطاعات تحقيقا للأرباح قطاع الخدمات المالية، إذ استحوذ على 8.24% من الأرباح بما قيمته 65.57 مليون دينار، ولكن على أساس سنوي فقد شهد القطاع تراجعا بنسبة 55.5% بما قيمته 81.93 مليون دينار، إذ بلغت قيمة أرباحه المحققة عن الربع الأول من 2022 نحو 147.5 مليون دينار.



وحل قطاع الصناعة في المرتبة الرابعة بحصة تبلغ 6.13% من أرباح البورصة بما قيمته 48.78 مليون دينار خلال أول 3 أشهر من 2023 وذلك على الرغم من تراجع أرباح القطاع بما نسبته 18.5% بما قيمته 11.08 مليون دينار على أساس سنوي، إذ بلغت قيمة الأرباح التي حققها القطاع خلال الفترة ذاتها من 2022 نحو 59.86 مليون دينار.



أما قطاع العقار فجاء في المرتبة الخامسة بحصة بلغت 4.66% من صافي الأرباح في الربع الأول من 2023، إذ بلغت قيمتها نحو 37.1 مليون دينار بزيادة نسبتها 5% بما قيمته 1.76 مليون دينار قياسا إلى أرباح بلغت 35.34 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام 2022.



وفي المرتبة السادسة جاء قطاع التأمين مستحوذا على 2.86% من الأرباح بما قيمته 22.8 مليون دينار أرباحا عن الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2023 بزيادة نسبتها 23.8% بما قيمته 4.39 ملايين دينار قياسا إلى أول 3 أشهر من 2022 والتي بلغت أرباحها نحو 18.42 مليون دينار.



وحل في المرتبة السابعة قطاع الخدمات الاستهلاكية والذي استحوذ على 1.855 من صافي الأرباح بما قيمته 14.75 مليون دينار بزيادة نسبتها 5.95 بما قيمته 830 ألف دينار قياسا إلى أرباح بلغت 13.92 مليون دينار خلال فترة الـ 3 أشهر الأولى من 2022.



وجاء في المرتبة الثامنة قطاع المواد الأساسية والذي استحوذ على 1.57% من أرباح الربع الأول من العام الحالي بما قيمته 12.53 مليون دينار، مرتفعة على أساس سنوي بما نسبته 170.6% والتي تعادل 7.9 ملايين دينار قياسا إلى أرباح محققة خلال 2022 بلغت قيمتها نحو 4.63 ملايين دينار.



وفي المرتبة التاسعة جاء قطاع الرعاية الصحية والذي استحوذ على 1.12% من الأرباح بما قيمته 8.95 ملايين دينار خلال الربع الأول من 2023 بزيادة بلغت نسبتها 145.87% بما قيمته 5.31 ملايين دينار قياسا إلى أرباح بلغت قيمتها 3.64 ملايين دينار خلال أول 3 أشهر من العام 2022.



وجاء قطاع النفط والغاز في المرتبة العاشرة بأرباح بلغت قيمتها 4.06 ملايين دينار تشكل 0.51% من صافي أرباح الشركات المدرجة خلال الربع الأول من 2023، وبالمقارنة على أساس سنوي فقد شهدت أرباح القطاع ارتفاعا نسبته 46% بما قيمته 1.28 مليون دينار قياسا إلى 2.78 مليون دينار أرباحا خلال الربع الأول من 2022.



وحل قطاع السلع الاستهلاكية في المرتبة الـ 11 بأرباح بلغت قيمتها 4.03 ملايين دينار بما نسبته 0.5% من أرباح البورصة خلال الربع الأول من 2023، وبالنظر إليها على أساس سنوي فقد شهدت ارتفاعا نسبته 21.38% بما قيمته 710 ألف دينار مقارنة مع 3.32 ملايين دينار خلال الربع الأول من 2022.



وفي المرتبة الـ 12 جاء قطاع المنافع بحصة 0.31% من الأرباح بما قيمته 2.5 مليون دينار وعلى أساس سنوي فقد شهدت تراجعا بنسبة 29.17% بما قيمته 1.03 مليون دينار، إذ بلغت قيمة الأرباح المحققة خلال الربع الأول من 2022 نحو 3.53 ملايين دينار.



وجاء في المرتبة الـ 13 والأخيرة قطاع التكنولوجيا والذي حقق خسائر تقدر بـ 0.044 مليون دينار خلال أول 3 أشهر من 2023.



وإجمالا، تأتي أرباح الشركات المدرجة في بورصة الكويت رغم تراجع مؤشرات البورصة وانعكاس التداعيات السلبية لأزمة البنوك الأميركية التي طلت برأسها خلال مارس الجاري ونتج عنها إفلاس بنكي «سيليكون فالي» و«سيغنتشر»، الأمر الذي انعكس على أداء الأسواق العالمية ومنها أسواق منطقة الخليج بشكل سلبي وأدى إلى تراجعات لافتة، والتي أدت في النهاية إلى انخفاض القيمة السوقية للبورصة بنهاية الربع الأول بنسبة 3.4% بخسارة 1.6 مليار دينار ليصل إجمالي القيمة إلى 45.12 مليار دينار انخفاضا من 46.72 مليار دينار في نهاية العام الماضي.





أعلى 4 قطاعات نمواً بالأرباح



٭ 170% لـ «المواد الأساسية».



٭ 145.8% لـ «الرعاية الصحية».



٭ 82.4% لـ «الاتصالات».



٭ 46% لـ «النفط والغاز».





أعلى 4 قطاعات زيادة بقيمة الأرباح



٭ 125 مليون دينار لـ «البنوك».



٭ 52 مليون دينار لـ «الاتصالات».



٭ 7.9 ملايين دينار لـ «المواد الأساسية».



٭ 5.3 ملايين دينار لـ «الرعاية الصحية».





أعلى 4 قطاعات تحقيقاً للأرباح



٭ 458.7 مليون دينار لـ «البنوك».



٭ 115.3 مليون دينار لـ «الاتصالات».



٭ 65.57 مليون دينار لـ «الخدمات المالية».



٭ 48.78 مليون دينار لـ «الصناعة».