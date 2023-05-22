أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن أسماء الفائزين في حساب «الرابح»، حيث فاز 20 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار، وذلك عن الأسبوعين السابع عشر والثامن عشر لسنة 2023 بالإضافة الى الإعلان عن الفائز الشهري بـ 1 كيلوغرام من الذهب وهو محمد عبدالحميد عامر، وذلك عن شهر أبريل 2023.



والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: عبدالله مجبل المطيري، عبدالعزيز أحمد الصليلي، عبدالله بدر الفريج، فالح فيحان العبدلي، مروان محمد رحيل، مبارك محمد الدوسري، عبير محمد خطاب، سعود نايف المتلقم، هانيء محمد مرزوق، منصور بدر العسلاوي، مرام دخيل الشمري، محمد السيد عثمان، يوسف يعقوب البارود، طارق ملفي العازمي، زرينة محمد زاهر، عبدالهادي صغير الرشيدي، مساعد جمعان المطيري، عبدالله مبارك الهاشمي، محمد فيصل خان، محمد علي المحيميد.



وتتضمن حملة حساب «الرابح»، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنوية»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام الى 536 عميلا.



وأجري السحب في المقر الرئيسي لـ «بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.



وفيما يتعلق بشروط وأحكام الجوائز والسحب، تتم عملية السحب على 10 جوائز بمعدل 1500 دينار لـ 10 عملاء أسبوعيا، و1 كيلو من ذهب «بيتك» لعميل واحد شهريا، و25000 دينار لعميل واحد كل ربع سنة.