قالت وكالة «الأناضول» التركية إن بناء منازل الطوب لتهيئة عودة مليون لاجئ من تركيا إلى الشمال السوري يسير بسرعة، ونشرت مجموعة من الصورة الملتقطة حديثا لاستمرار عمليات البناء.



وبحسب ما نشرته الوكالة، فإن المنظمات الإغاثية والإنسانية، تحولت إلى العمل على مشاريع بناء المنازل خلال العامين الماضيين، نظرا لعدم إمكانية تحقيق الحل السياسي في سورية حتى الآن وصعوبة العيش في الخيام بالنسبة لهم.



وأضافت أن المنازل التي اكتملت قد انتقلت إليها بعض العائلات بالفعل، لافتة إلى أن تركيا تولي أهمية كبيرة لمشروع المنازل، «من أجل عودة السوريين الذين اضطروا للنزوح من منازلهم وغادروا بلادهم».



الوكالة التركية، أشارت إلى أن مشروع بناء المنازل المخصص لعودة السوريين، يستمر العمل به بتنسيق ومراقبة من مسؤولي «إدارة الكوارث والطوارئ التركية» (أفاد)، وهي تبنى بدعم من منظمات الإغاثة التركية والسورية والأجنبية و«فاعلي الخير» بحسب «الأناضول»، وتنتشر في مدن وبلدات إدلب وعفرين والباب وأعزاز وصوران وأخترين واحتيملات، ومناطق أخرى يتمركز فيها الجيش التركي.