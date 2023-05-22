هادي العنزي



أكد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية البرازيلي أليكس ليما، أنه يعشق السالمية، لكن قرار رحيله من النادي لا يخضع لرغبته فقط، وإنما سيكون بموافقة إدارة النادي على تجديد عقده الذي ينتهي يونيو المقبل.



وذكر ليما في تصريح خاص لـ «الأنباء»، أنه أمضى 4 مواسم متميزة مع «السماوي»، مضيفا: الفريق كان أفضل في المواسم السابقة عما عليه حاليا، وهذا يرجع لأسباب عدة، مها توافر البدلاء، حيث كان الفريق لديه لاعبان على الأقل في كل مركز، بينما تغير الأمر كليا في الموسمين الماضيين، مما أثر بشكل كبير على نتائج الفريق.



وأوضح: «لقد عشنا فترات جيدة، وأخرى سلبية في الموسم الحالي، خسرنا بعض المباريات التي لم نكن نستحق الخروج منها بخسارة، وقاتلنا في أخرى وخرجنا بأفضل النتائج، وهذا يرجع لأسباب مختلفة بحسب كل مباراة، لكن في جميع الأحوال يبقى السالمية رائعا كفريق، ولاعبوه يرتبطون بعلاقات يسودها الاحترام المتبادل». وأشار ليما إلى أن عودة السالمية للطريق السليم في الموسم المقبل تتطلب أولا إصلاح بعض الأمور في «غرفة اللاعبين»، ومن ثم وضع تصور متكامل للتعاقدات الصيفية بناء على حاجة الفريق، وبالتأكيد بعدها سيعود الفريق منافسا شرسا على جميع الألقاب.