

مبارك الخالدي



بجدارة واستحقاق.. توج فريق القادسية تحت 16 سنة بطلا لبطولة كأس الاتحاد لكرة القدم تحت 16 سنة بفوزه مساء أمس الأول في المباراة النهائية على غريمه العربي 2-0، حيث شهد اللقاء تألق المهاجم الهداف أحمد بودي الذي سجل هدفي المباراة. وبهذا الانتصار، جمع «الأصفر» الواعد ثنائية الموسم الحالي من دوري وكأس.



وعقب صافرة انتهاء اللقاء، قام عضو مجلس إدارة الاتحاد بتتويج الفرق الفائزة. ويقود «الأصفر الصغير» جهاز فني مكون من المدرب عبدالرحمن الحوطي ومساعديه عبدالله المسلم وسليمان الفهد ومدرب الحراس القدير محمد صيام والإداري أحمد العازمي.