

محمد الجلاهمة



أسفرت حملة تفتيشية لرجال الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة امس على منطقتي الصالحية والصليبية عن ضبط (36) مخالفا لقانون الإقامة والعمل من مختلف الجنسيات، وجار احالتهم لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.



من جهة اخرى، استمراراً للجهود المبذولة من قبل قطاعات وزارة الداخلية، تمكن قطاع الأمن العام ممثلا في مديرية أمن محافظة الأحمدي (إدارة العمليات والدوريات) من ضبط 5 أحداث لقيادتهم مركبات من غير رخصة قيادة، وقيامهم بأعمال الاستهتار والرعونة معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر، وتمت إحالتهم إلى نيابة الأحداث وحجز مركباتهم، وتحرير عدد من المخالفات بحقهم.