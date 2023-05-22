بشرى شعبان



أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أن الأول من يونيو هو آخر موعد لفتح الملف التعليمي أو التأهيلي.



وأهابت بأولياء الأمور المبادرة في فتح الملف قبل نهاية الشهر الجاري ليتسنى لأبنائهم الالتحاق بالسنة الدراسية المقبلة، وذلك وفق الشروط والضوابط المعتمدة وهي: أن يكون الطالب كويتي الجنسية أو من أم كويتية أو يعامل معاملة كويتي، ولديه شهادة إثبات إعاقة سارية صادرة عن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ولا يقل عمر الطالب حتى 31 أغسطس من العام الدراسي عن 3 سنوات - لفتح ملف تعليمي أو لا يقل عمره حتى 31 ديسمبر عن 21 سنة - لفتح ملف تأهيلي، وألا يكون الطالب ذو الإعاقة التعليمية اجتاز المرحلة الابتدائية أو الصف الخامس.