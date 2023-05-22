عبدالعزيز الفضلي



استكملت منطقة الفروانية التعليمية عملية تصميم وإنشاء صالة للمراجعين لتقديم جميع الخدمات دون عناء التنقل بين ادارات المنطقة المختلفة.



وقال مدير عام منطقة الفروانية التعليمية محمد العجمي في تصريح لـ«الأنباء» ان ادارة المنطقة حريصة على تبسيط الاجراءات وتقديم الخدمات الالكترونية للمراجعين، لافتا الى ان ذلك يأتي لمواكبة التطور وتوفير الخدمات بشكل اكثر مرونة وفي مكان يتسع للجميع، لافتا الى ان المسؤولية التربوية تحتم علينا ذلك في ظل طفرة تكنولوجية يشهدها العالم.



واضاف العجمي ان وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حمد العدواني سيقوم بافتتاح الصالة المتكاملة خاصة وانه حريص على توفير افضل الاجواء لخدمة المراجعين، مشيرا الى العمل بشكل يتماشى مع سرعة الزمن والتحدي ولا تقتصر الخدمة على اولياء الامور والطلبة بل تشمل كل الموظفين والعاملين بمنطقة الفروانية وايضا خصصنا ركنا لكبار السن وذوي الهمم.



وبين ان من الخدمات التي تقدمها الصالة، تقديم طلبات النقل للمتعلمين بين المدارس ورياض الأطفال واستخراج شهادة راتب واستمرارية وتدرج وظيفي ولمن يهمه الأمر والمجالس الطبية والمرضيات وتخفيف العمل اضافة الى التراسل الإلكتروني بين الجهات الحكومية وإصدار ختم الصادر والوارد وشهادات دراسية للمتعلمين. واعرب عن بالغ شكره لجميع العاملين في المنطقة على تنفيذ رؤية الوزارة في خدمة المراجعين وتوفير افضل السبل لإنجاز معاملاتهم بكل اريحية، مثمنا الدور الكبير للتوجيه الفني للدراسات العملية القائم على تصميم وانجاز الصالة في وقت قياسي.