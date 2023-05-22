قام الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية د.جاسم بشارة بتكريم الطالبة مريم عبدالله أبوزيد، لفوزها في مسابقة «العواصف الترابية وآثارها على البيئة البرية والبحرية»، والتي أقامتها المنظمة على مستوى مدارس الكويت، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والهيئة العامة للبيئة.



وأكد د.بشارة حرص المنظمة على تنظيم الفعاليات الهادفة، لاسيما التي تسهم في غرس الوعي البيئي لدى النشء وتساعد على خلق جيل واع يشعر بالمسؤولية تجاه القضايا البيئية.



وفي مقر المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، رحب د.جاسم بشارة بالطالبة مريم عبدالله أبوزيد، وأثنى على لوحتها الفائزة في المسابقة بما تحمله من رسائل توعوية هادفة، فضلا عما تتضمنه من إبداع فني، متمنيا لها مستقبلا مزدهرا، كما أشاد بدور مدرستها، أنيسة بنت خبيب الأنصارية الثانوية التابعة لمنطقة الأحمدي التعليمية ومعلماتها لدورهن في صقل موهبتها.



من جهتها، توجهت الطالبة مريم عبدالله بالشكر إلى د.جاسم بشارة على حُسن الاستقبال والتكريم، معبرة عن امتنانها لإدارة مدرستها ممثلة بمديرة المدرسة نرجس حاجي، والتي يسرت لها المشاركة في المسابقة، كما شكرت معلمتها لمادة التربية الفنية مريم الكندري على ثقتها في موهبتها وتشجيعها.



وأضافت أن التوجيه الفني للتربية الفنية في منطقة الأحمدي التعليمية لعب دورا مهما في تشجيعها وصقل موهبتها، مما ساعدها على تحقيق المراكز الأولى في المسابقات المختلفة التي شاركت فيها منذ صغرها وعلى مستوى مختلف المراحل الدراسية حتى الآن، وخصت بالشكر الموجهة الفنية حياة الخالدي.