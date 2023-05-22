

وقعت جامعة الكويت اتفاقية تعاون مع جمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية في مجال خدمة فئات الرعاية الاجتماعية، بهدف تشجيع التعاون والدعم المستمر في المجالات المشتركة بين الطرفين.



وقالت الجامعة، في بيان صحافي، إن الاتفاقية تشجع التعاون والدعم المستمر في المجالات المشتركة بين الطرفين، وفقا للقواعد والنظم واللوائح المتبعة لديهما.



وأضافت أن توقيع الاتفاقية يأتي انطلاقا من مفهوم الشراكة المجتمعية وتوافق رغبة جامعة الكويت وجمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية نحو تعزيز التنسيق في المجالات البحثيـــــة والأكاديميـة والمهنيــة والتدريبيــة والتعليمية.