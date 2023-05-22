كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام فريق طوارئ حولي بتنفيذ جولات تفتيشية على المناطق التجارية للتأكد من التزام أصحاب المحلات بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية. وفي هذا الصدد، قال رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية حولي إبراهيم السبعان إن الجولات أسفرت عن إزالة تعد مقام على أملاك الدولة وتحرير 4 مخالفات تضمنت عدم التزام المحلات بتجديد رخصة الإعلان، كما تم وضع إنذاري تعد مُقام على أملاك الدولة بمنطقة حولي. ودعا السبعان أصحاب المحلات التجارية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة التي قد تصل الى الغلق الإداري.