بيروت ـ يوسف دياب



حدد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات غدا الأربعاء موعدا لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تنفيذا للنشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول الدولي استجابة لمذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرتها بحقه القاضية الفرنسية أود بوريزي.



وتولى رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية في لبنان العقيد نقولا تبليغ سلامة موعد الجلسة، وأكد مصدر قضائي أن لبنان «ملزم بتنفيذ النشرة الحمراء، وأن سلامة سيخضع للتحقيق بحضور وكيله القانوني، على أن يتخذ عويدات بضوء إفادته القرار المناسب».



وأكد المصدر لـ «الأنباء»، «أن النائب العام لديه خيارات متعددة لاتخاذها بعد الاستجواب منها ترك سلامة رهن التحقيق ومنعه من السفر ومصادرة جوازات سفره». وأشار إلى أن عويدات «سيراسل القضاء الفرنسي ويبلغه بتنفيذ النشرة الحمراء، وسيطلب منه تسليمه ملف الاسترداد، أي الملف القضائي الذي يحاكم سلامة بموجبه في فرنسا، وعند تسلم هذا الملف سيخضع للدرس، وبعدها يضع عويدات مطالعة قانونية يرفعها إلى وزير العدل، الذي عليه أن يقرر قبول طلب التسليم أو رفضه، لكن ثمة استحالة لتسليمه لأن القانون اللبناني يمنع تسليم مواطنيه إلى بلد آخر، لأن صلاحية المحاكمة تعود للقضاء الوطني».



وشدد المصدر القضائي، على أن «ملف الاسترداد (الفرنسي) سيبين قوة الأدلة التي استندت إليها بوريزي لاتخاذ قرار توقيف سلامة، وعندما يصل الملف الفرنسي، قد يجري ضمه إلى الملف اللبناني، إذا ما سلمته فرنسا للبنان، لأن القضاء اللبناني ادعى على سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، بنفس الجرائم التي يلاحقون بموجبها أمام القضاء الفرنسي». وأوضح المصدر، أن «مذكرة توقيف سلامة التي صدرت من فرنسا قانونية ولا يشوبها أي خلل، لأن القانون الفرنسي يعطي قاضي التحقيق حق تحويل المشتبه به إلى مدع عليه، ويمنحه حق إصدار مذكرة توقيف إذا رفض المثول أمامه».



إلى ذلك، باشر قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، إجراءات تبليغ رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومساعدة الأخير مريان الحويك، مذكرات استدعائهما إلى باريس للمثول أمام القاضية بوريزي. وأكد المصدر القضائي، أن القاضية الفرنسية «حددت 31 مايو الجاري موعدا لاستجواب رجا، و13 يونيو المقبل موعدا لاستجواب مريان بنفس الملف الذي يلاحق فيه حاكم مصرف لبنان».