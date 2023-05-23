أسامة دياب



أعربت الولايات المتحدة عن امتتنانها وتقديرها لمساهمات الكويت الإنسانية السخية لدعم المجتمعات الأكثر احتياجا حول العالم.



جاء ذلك في تغريدة على مع حساب السفارة الأميركية الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وذلك في أعقاب اللقاءات التي أجراها نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون السكان واللاجئين والهجرة سكوت تيرنر مع مسؤولين في وزارة الخارجية، وفي مقدمتهم مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية الوزير المفوض عبدالعزيز الجارالله، ومع مسؤولي الصندوق الكويتي للتنمية.



وذكرت أن «هذه اللقاءات تهدف لاستكشاف سبل تعزيز التعاون بين مكتب السكان واللاجئين والهجرة الأميركي والكويت في مجال ترتيب أولويات دعمها الإنساني».



وكانت نائبة المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بالوكالة في الصندوق الكويتي للتنمية إيمان العبدالرزاق قد استقبلت يوم أمس الأول، سكوت تيرنر والوفد المرافق له، بحضور عدد من مسؤولي الصندوق.