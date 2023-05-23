استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، في قصر السيف أمس مستشار وزير الدفاع الأول البريطاني للشرق الأوسط الفريق طيار مارتن سامبسون والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.



هذا، وبعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقيتي تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنهما سموه خالص تهانيه بنجاح وصول رائدي الفضاء السعوديين علي القرني وزميلته ريانة برناوي إلى محطة الفضاء الدولية.كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى د.رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.