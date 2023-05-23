ثامر السليم



طالب عدد من الجمعيات الطلابية في جامعة الكويت بضرورة زيادة الشعب الدراسية وقبول جميع مقاعد الانتظار، معربين فيه عن أسفهم لقلة عدد الشعب المطروحة في الفصل الدراسي الصيفي مما يترتب عليه تأخر العديد من الطلبة.



في البداية طالب رئيس جمعية طلبة الهندسة والبترول خالد الشمري بزيادة الشعب الدراسية وقبول جميع مقاعد الانتظار، مؤكدا ان الجمعية خاطبت عميد الكلية د.خالد الهزاع لزيادة عدد المقاعد في الشعب الدراسية وقبول جميع مقاعد الانتظار في الشعب.



وعلل الشمري ذلك بقلة عدد الشعب المطروحة في نظام التسجيل الإلكتروني مما دفعه الى المطالبة بالزيادة وكذلك كثرة عدد قائمة الانتظار، مشيرا الى ان هذا الامر سيسهم بشكل كبير في عدم تأخر الطلبة في موعد تخرجهم.



من جانبه، قال رئيس الهيئة الإدارية لجمعية طلبة كلية العلوم عيد العازمي ان الجمعية تقدمت بطلب إدراج شعب دراسية اضافية للمواد العلمية الى عميد الكلية د. محمد بن سبت، مؤكدا ان هناك حاجة من طلبة الكلية لتسجيل عدد من المواد في الفصل الدراسي الصيفي.



وطالب العازمي بضرورة إدراج عدد الشعب الدراسية وزيادة عدد المقاعد المتاحة للتسجيل للطلبة والطالبات في نظام التسجيل لمقررات الأقسام العلمية، مثمنا دور عمادة الكلية في تيسير هذه الشعب الدراسية على الطلبة ليتسنى تخرجهم دون تأخر.



ومن جانبه، قال رئيس جمعية طلبة كلية التربية منصور الميموني انه انطلاقا من دور الجمعية المتمثل في خدمة طلبة وطالبات كلية التربية والتعرف على ما لديهم من مشكلات ومقترحات تتعلق بالعملية التعليمية ونقلها لإدارة الكلية ومتابعة التنسيق معها على تلك الموضوعات بما يضمن توفير بيئة تعليمية جيدة وتلبية جميع السبل لاستكمال تحصيلهم العملي، مشيرا الي انه نظرا لوجود عدد كبير من المقررات تحتاج الى فتح شعب إضافية جديدة لاستيعاب اعداد الطلبة الراغبين في التسجيل بهذه المقررات بما يساعد الطلبة والطالبات على سرعة التخرج.



ولفت الى انه بعد السعي لتحقيق مطالب الطلبة تم طرح عدد من المقررات التي طالبنا بها، بنظام التسجيل الإلكتروني (السستم)، ولكن هناك العديد من الشعب الدراسية الطلبة بحاجة إليها الى الآن.