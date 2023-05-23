عبدالعزيز الفضلي



تنطلق اليوم الثلاثاء اختبارات الصفين العاشر والحادي عشر للفترة الدراسية الثانية لنهاية العام الدراسي الحالي، حيث يقدم طلبة العاشر اختبار الفيزياء، بينما يؤدي طلبة الحادي عشر ادبي امتحان مبادئ علم الجغرافيا وعلم الاقتصاد وسيكون اختبار الرياضيات لطلبة العلمي. هذا، وتضاف مدة نصف ساعة لطلبة صعوبات التعلم لجميع المواد، كما تضاف 15 دقيقة على زمن الامتحانات لكل مجال دراسي لمنح الطلبة وقتا لقراءة التعليمات والتأكد من عدد أوراق الاسئلة. في حين ستبدأ يوم الخميس اختبارات المرحلة المتوسطة وتستمر حتى الاحد 4 يونيو المقبل. وقد استعدت وزارة التربية جيدا للاختبارات ووفرت جميع الخدمات التي تحتاجها الادارات المدرسية لعبور الطلبة هذه المرحلة بكل أريحية. وتحت شعار «استعد» اطلقت وزارة التربية حملة توعوية إلكترونية عبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي استعدادا لفترة الاختبارات، بهدف توفير الدعم اللازم للطلاب والطالبات والتحضير الجيد للاختبارات، كما تسعى «التربية» من خلال هذه الحملة إلى تهيئة أفضل الطرق لإعداد الطالب لدخول الاختبارات تربويا ونفسيا وصحيا، وإرشاد الطلبة إلى طرق المذاكرة السليمة وتوعيتهم بالابتعاد عن السلوكيات الخاطئة، بالإضافة إلى تشكيل اتجاهات إيجابية نحو الاختبارات، وتوفير الأجواء المناسبة لعقدها.



وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء» ان قطاع التعليم العام حدد ما يقارب 176 سيارة لنقل اختبارات الثانوية العامة، مشيرة الى أن اجراءات التعاقد اوشكت على الانتهاء لتكون السيارات جاهزة لنقل اوراق الامتحانات للمدارس اعتبارا من اول يوم للامتحانات التي ستنطلق في 11 يونيو المقبل.